Metale szlachetne znów zaczynają błyszczeć

Notowania kruszców wspiera m.in. słabszy dolar, co z kolei jest pokłosiem oczekiwanej obniżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu.

– Rynki wyceniają obecnie około 85-87 - proc. prawdopodobieństwo cięcia o 25 pkt bazowych na posiedzeniu, którego decyzja ogłoszona zostanie 17 września. W trakcie ostatniej wypowiedzi Mary Daly wskazała, że popiera obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Daly nie jest jednak członkiem głosującym w tym oraz przyszłym roku. Warto podkreślić, że rynek zaczął mocniej wyceniać szanse na obniżki po wystąpieniu Jerome Powella w Jackson Hole. Piątkowe dane inflacyjne PCE wypadły zgodnie z oczekiwaniami i nie wskazują na większą presję cenową – zwracają uwagę analitycy firmy XTB. Ich zdaniem również niepewność związana z próbą odwołania przez prezydenta Trumpa gubernator Fed Lisy Cook dodatkowo wspiera notowania złota. Za królewskim kruszczem przemawiają także zakupy banków centralnych.