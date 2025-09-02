Metale szlachetne znów zaczynają błyszczeć

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Notowania kruszców wspiera m.in. słabszy dolar, co z kolei jest pokłosiem oczekiwanej obniżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu.
– Rynki wyceniają obecnie około 85-87 - proc. prawdopodobieństwo cięcia o 25 pkt bazowych na posiedzeniu, którego decyzja ogłoszona zostanie 17 września. W trakcie ostatniej wypowiedzi Mary Daly wskazała, że popiera obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Daly nie jest jednak członkiem głosującym w tym oraz przyszłym roku. Warto podkreślić, że rynek zaczął mocniej wyceniać szanse na obniżki po wystąpieniu Jerome Powella w Jackson Hole. Piątkowe dane inflacyjne PCE wypadły zgodnie z oczekiwaniami i nie wskazują na większą presję cenową – zwracają uwagę analitycy firmy XTB. Ich zdaniem również niepewność związana z próbą odwołania przez prezydenta Trumpa gubernator Fed Lisy Cook dodatkowo wspiera notowania złota. Za królewskim kruszczem przemawiają także zakupy banków centralnych.
Indeks MSCI Emerging Markets jak na razie okazał się bardzo odporny na wstrząsy związane z amerykańskimi cłami, geopolityką oraz innymi czynnikami ryzyka. Analitycy spodziewają się, że może on doświadczyć dalszych zwyżek w perspektywie rocznej.
Nowe technologie w rękach przestępców stają się coraz bardziej niebezpiecznym narzędziem. Statystyki nie pozostawiają złudzeń: liczba oszustw systematycznie rośnie. Również inwestorzy powinni mieć się na baczności. Na co szczególnie uważać?
Cena gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych notuje coraz niższe poziomy. W poniedziałek po południu oscylowała w okolicach 2,76 USD/mmBTU względem tego, co było widać na rynku w piątek. Skąd ten ruch?
Historycznie zakupy właśnie w takich sytuacjach, kiedy wieje nudą, były najbardziej opłacalne – mówi Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex, którego zdaniem surowce i metale szlachetne są dobrymi aktywami w czasie rosnącej inflacji.
Motorem napędowym hossy są spółki technologiczne, które generują ogromne zyski – cztery największe firmy na SI w ciągu trzech lat wydadzą aż 1 bln dolarów. USA wciąż są „wyjątkowe” – mówi Łukasz Kałwak, strateg rynkowy Franklin Templeton.
W świecie rynku kapitałowego, gdzie odpowiedni sposób komunikacji bywa równie ważny jak same wyniki finansowe, skuteczne relacje z inwestorami stają się jednym z kluczowych czynników budowania wartości.