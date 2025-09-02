Inwestycje
Notowania

Metale szlachetne znów zaczynają błyszczeć

Metale szlachetne po wakacyjnym letargu budzą się do życia. Ostatnie dni sierpnia przyniosły mocniejszy ruch wzrostowy, a i w poniedziałek byki rządziły zarówno jeśli chodzi o rynek złota, jak i srebra. W poniedziałkowe przedpołudnie złoto było notowane w okolicach historycznych szczytów, a srebro wzbiło się powyżej okrągłego poziomu 40 USD za uncję.

Publikacja: 02.09.2025 06:00

Foto: Adobestock

Notowania kruszców wspiera m.in. słabszy dolar, co z kolei jest pokłosiem oczekiwanej obniżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu.

– Rynki wyceniają obecnie około 85-87 - proc. prawdopodobieństwo cięcia o 25 pkt bazowych na posiedzeniu, którego decyzja ogłoszona zostanie 17 września. W trakcie ostatniej wypowiedzi Mary Daly wskazała, że popiera obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Daly nie jest jednak członkiem głosującym w tym oraz przyszłym roku. Warto podkreślić, że rynek zaczął mocniej wyceniać szanse na obniżki po wystąpieniu Jerome Powella w Jackson Hole. Piątkowe dane inflacyjne PCE wypadły zgodnie z oczekiwaniami i nie wskazują na większą presję cenową – zwracają uwagę analitycy firmy XTB. Ich zdaniem również niepewność związana z próbą odwołania przez prezydenta Trumpa gubernator Fed Lisy Cook dodatkowo wspiera notowania złota. Za królewskim kruszczem przemawiają także zakupy banków centralnych.

