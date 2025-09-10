Mimo sprzyjających nastrojów na zagranicznych rynkach akcji na warszawskiej giełdzie nieoczekiwanie odżyły obawy związane z bezpieczeństwem w naszym regionie za sprawą niepokojących doniesień o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Stąd początek środowej sesji w Warszawie zdominowali sprzedający, spychając indeks WIG20 ponad 1 proc. pod kreskę. Na razie nie ma mowy o panice, ale wraz z upływem kolejnych minut straty głównych indeksów powiększyły się. Przecena na warszawskim parkiecie kontrastuje z kolorem zielonym przeważającym na większości pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie nastroje są zdecydowanie lepsze. Większość głównych indeksów na giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła środowe notowania na plusach i utrzymuje niewielką przewagę.