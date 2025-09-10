Inwestorzy zakładają, iż ostatnie słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy, połączone z mocnymi rewizjami, skłonią FOMC do obniżki stóp o 25 pkt bazowych. Co ciekawe na popularności zyskują również opinie sugerujące nawet możliwe większe cięcie. W całym zamieszaniu w USA dot. zmian kadrowych w Fed czy urzędzie statystycznym należy w tle pamiętać o wpływie ceł i taryf Trumpa, które zmieniły krajobraz handlu. Rynek zakłada jednak, iż Fed będzie w stanie wesprzeć gospodarkę swoimi decyzjami, a więc ponownie jesteśmy nieco w układzie „im gorzej, tym lepiej”, przynajmniej krótkoterminowo.

