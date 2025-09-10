Za sprawą niepokojących doniesień o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej nieoczekiwanie odżyły obawy związane z bezpieczeństwem w naszym regionie. W odpowiedzi środową sesję na warszawskiej giełdzie zdominowali sprzedający, spychając niedługo po starcie handlu indeks WIG20 ponad 2,5 proc. pod kreskę. O panice nie było jednak mowy. Dlatego gdy rynek nieco ochłonął, indeksy zdołały odrobić większą część strat. Na finiszu WIG20 zmniejszył ją do 0,88 proc. Przecena na warszawskim parkiecie kontrastowała z kolorem zielonym przeważającym na większości pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie nastroje były zdecydowanie lepsze. Większość głównych indeksów na giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła środowe notowania na plusach, choć w dalszej części handlu tempo zwyżek wyraźnie wyhamowało. Najsłabiej, co zrozumiałe, wypadły giełdy w naszym regionie, gdzie inwestorzy chętnie pozbywali się akcji.