Niepokojąca lawina oszustw na rynku. Mroczna strona sztucznej inteligencji

Prawie 6,6 mld dol. zarobili w 2024 r. przestępcy na fałszywych ofertach inwestycyjnych – wynika z danych FBI. Rozwój nowych technologii pomaga walczyć z przestępczością, ale działa w dwie strony. A ostatnie doniesienia napawają niepokojem.

Badacze z firmy ESET odkryli nowy typ ransomware, który wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do przeprowadzania ataków. Nie trzeba już zespołów doświadczonych programistów. Złośliwe oprogramowanie samo uruchamia lokalnie dostępny model językowy AI, który w czasie rzeczywistym tworzy złośliwe skrypty. Sztuczna inteligencja samodzielnie decyduje, które pliki przeszukać, skopiować lub zaszyfrować. To przełom w sposobie działania cyberprzestępców.

Niepokojące statystyki

W krajowym cybernetycznym ekosystemie istotną rolę odgrywa CSIRT KNF, sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa dla rynku finansowego, działający w strukturach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Z najnowszego raportu wynika, że w 2024 r. CSIRT KNF odnotował rekordową liczbę wykrytych niebezpiecznych domen (51 241) i zgłosił je do CERT Polska w celu zablokowania. Za pośrednictwem złośliwych domen wykradano dane do logowania do bankowości elektronicznej, informacje o kartach płatniczych i dane osobowe.