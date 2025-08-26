Inwestycje
Ceny gazu ziemnego wciąż pod presją sprzedających

Cena gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych notuje coraz niższe poziomy. W poniedziałek po południu oscylowała w okolicach 2,76 USD/mmBTU względem tego, co było widać na rynku w piątek. Skąd ten ruch?

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Ceny gazu ziemnego wciąż pod presją sprzedających

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

– Gaz kontynuuje wyraźne spadki, które rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Niewielkie odbicie obserwowaliśmy po rolowaniu, ale w piątek ceny gazu powróciły ponownie do spadków wobec pojawienia się nowych prognoz wskazujących na wyraźne ochłodzenie na koniec sierpnia i początek września. Rekordowa produkcja gazu w USA, eksport poniżej możliwości z nadwyżką pozwalały na mocne odbudowywanie zapasów, nawet przy nieco większym niż standardowo zużyciu gazu. W tym momencie istnieje szansa, że popyt spadnie poniżej normalnych wartości, co pozwoli na dalszy silniejszy wzrost zapasów gazu – tłumaczą zachowanie surowca analitycy XTB.

