W środę inwestorzy mniej łaskawie spoglądają na polskie aktywa, co skutkowało m. in. porannym osłabieniem złotego względem kluczowym walut. Nieoczekiwanie odżyły obawy związane z bezpieczeństwem w naszym regionie za sprawą niepokojących doniesień o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. W odpowiedzi w środę rano notowania euro do złotego lekko odbiły osiągając poziom 4,26 zł. Bardziej zauważalne zwyżki zanotował dolar, który umocnił się do 3,64 zł. Więcej płacono także za franka szwajcarskiego, którego kurs poszybował w górę do ponad 4,56 zł.

