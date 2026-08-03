Świetne nastroje na warszawskiej giełdzie udzieliły się znów analitykom, maklerom i zarządzającym. Jeszcze do niedawna ich nastawienie do polskiego parkietu w krótkim okresie było raczej neutralne z lekkim nawet wskazaniem na korektę spadkową. Kolejne rekordy rozbudziły jednak apetyty. Najlepszym tego dowodem jest najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP), który przyniósł wyraźną zmianę nastawienia ekspertów: ci widzą rynek w zielonych barwach, zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

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Polska wraca do gry

Indeks dla polskiego rynku w perspektywie jednego miesiąca wzrósł do 54 pkt z 49,1 pkt tydzień wcześniej, co oznacza powrót przewagi optymistów po krótkim okresie przewagi bardziej ostrożnych ocen.

– Z trendem się nie dyskutuje. Na razie nie bardzo widać pretekstu do jakiejś głębszej korekty, a tym bardziej do zmiany trendu – wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: Parkiet

Nadal także utrzymują się pozytywne nastroje względem polskiego rynku w długim terminie. Wskaźnik wzrósł z 56,4 do 57,4 pkt. Oznacza to, że długoterminowy optymizm, który przez ostatnie tygodnie pozostawał stosunkowo stabilny, został dodatkowo wzmocniony przez poprawę krótkoterminowych oczekiwań.

Foto: Parkiet

Amerykański zwrot

Największym zaskoczeniem obecnego badania jest jednak skala zmiany nastrojów za oceanem. Jeszcze tydzień temu amerykański miesięczny indeks wyraźnie sygnalizował przewagę pesymistów. Najnowszy odczyt pokazuje całkowite odwrócenie sytuacji – większość respondentów oczekuje poprawy koniunktury na rynku akcji. Miesięczny wskaźnik nastrojów „Parkietu” wzrósł z 43,1 pkt do 63,2 pkt. To oznacza nie tylko powrót zdecydowanie powyżej neutralnego poziomu 50 pkt, ale również jeden z najsilniejszych tygodniowych skoków od początku prowadzenia badania.

Foto: Parkiet

Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” wskazuje więc na poprawę nastawienia do rynków po obu stronach Atlantyku, przy czym na pierwszy plan wybija się rynek amerykański. Jednoczesny wzrost wskaźników zarówno w perspektywie miesiąca, jak i sześciu miesięcy sugeruje, że inwestorzy postrzegają okresy niepewności jako chwilowe zawirowania, a nie sygnały alarmowe (najnowszy długoterminowy INP dla Wall Street wyniósł 58,3 pkt.). Te, nawet jeśli się pojawiają, powodują jedynie niewielkie cofnięcie rynków w krótkim terminie, a nie zmieniają ich perspektyw długoterminowych. Jeśli kolejne badania potwierdzą obecny kierunek zmian, początek sierpnia może okazać się momentem, w którym znów będziemy widzieli przewagę optymistów.

Foto: Parkiet

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.