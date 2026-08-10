Już tydzień temu widać było powrót większego optymizmu wśród analityków, maklerów i zarządzających. Jak się okazało, optymizm ten znalazł potwierdzenie w rekordach indeksów giełdowych. Eksperci mówią jednak: to jeszcze nie koniec.

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WIG stać na więcej

Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) przynosi wyraźną poprawę nastawienia inwestorów zarówno wobec polskiego, jak i amerykańskiego rynku akcji. Widoczne jest to nie tylko w perspektywie najbliższego miesiąca, ale także w horyzoncie sześciu miesięcy.

Na krajowym rynku szczególnie mocno poprawiły się oczekiwania krótkoterminowe. Jeszcze 20 lipca INP dla polskiego rynku wynosił 44,6 pkt, a pod koniec miesiąca wynosił 49,1 pkt. Teraz jest już na poziomie 58 pkt. W ciągu zaledwie trzech tygodni nastawienie poprawiło się o 13,4 pkt. Warto zwrócić uwagę, że najnowszy odczyt jest także wyższy niż ten zanotowany tydzień temu, gdzie widać było pierwsze oznaki powrotu rynkowych byków. Wtedy krótkoterminowy INP dla Polski wynosił 54 pkt.

Foto: Parkiet

Cały czas można być także spokojnym o hossę na warszawskiej giełdzie w długim terminie. Indeks sześciomiesięczny wzrósł z 57,2 pkt w połowie lipca do 60,6 pkt obecnie. W tym przypadku nie mamy więc do czynienia z gwałtownym zwrotem, lecz raczej z kontynuacją utrzymującego się od wielu miesięcy optymizmu. Znamienny jest zresztą fakt, że długoterminowy INP ani razu jeszcze nie spadł poniżej poziomu 50 pkt.

Foto: Parkiet

Kierunek na północ na Wall Street

Bycze scenariusze eksperci piszą także dla rynku amerykańskiego. INP dla S&P 500 w perspektywie miesiąca wynosi obecnie 59,6 pkt. Najnowszy odczyt oznacza więc utrzymanie wyraźnie pozytywnego nastawienia, choć nieco poniżej rekordowego poziomu sprzed tygodnia. Przypomnijmy, że wtedy INP wynosił 63,2 pkt.

Foto: Parkiet

W dłuższym terminie amerykański rynek również prezentuje się bardzo dobrze. Wskaźnik sześciomiesięczny wynosi 62,1 pkt. Jest niższy niż 62,8 pkt z 13 lipca, ale wciąż należy do najwyższych poziomów w całym analizowanym okresie.

Ostatnie odczyty jasno więc wskazują na powrót optymizmu po słabszym okresie w lipcu. Kierunek INP jest jednoznaczny: wszystkie odczyty wskazują na wzrosty. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy rosnący optymizm ekspertów wraz z coraz wyższymi poziomami indeksów giełdowych nie powinien być traktowany jako sygnał ostrzegawczy. Na ten moment jednak rynek byka ma się dobrze, a ewentualne korekty nadal są wykorzystywane jako okazja do kupna.

Foto: Parkiet

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.