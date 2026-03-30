Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie zaczyna coraz bardziej straszyć analityków, zarządzających i maklerów. Przez ostatnie tygodnie podchodzili oni do niej stosunkowo spokojnie, oczekując co najwyżej niewielkiego cofnięcia indeksów w krótkim terminie. Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) wskazuje jednak, że czas gra na niekorzyść inwestorów giełdowych.
Od początku lutego Indeks Nastrojów „Parkietu” zwiastował korektę spadkową dla polskiego rynku (punktem odniesienia jest indeks WIG). Do tej pory jednak odczyty INP raczej wskazywały na niewielką przewagę pesymistów. Teraz jednak to się zmieniło. Najnowszy odczyt wypadł na poziomie 41,6 pkt., co jest najsłabszym wynikiem od początku publikacji naszego wskaźnika. Głównym powodem jest oczywiście przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie.
– Kryzys wokół Iranu będzie nadal ciążył warszawskiej giełdzie – wskazuje jeden z ankietowanych. Inny dodaje: – Początkowo można było zakładać, że konflikt będzie trwał stosunkowo krótko. Na to się jednak nie zanosi. Dzisiaj raczej mamy do czynienia z ryzykiem eskalacji, co działa na niekorzyść rynków – podkreśla jeden z ekspertów.
Szukając jednak pozytywów, to eksperci spodziewają się, że nawet jeśli dojdzie do spadków, to będą one miały głównie krótkoterminowy charakter. W przypadku długoterminowych wskazań nadal przewagę mają byki. Najnowszy INP dla polskiego rynku w ujęciu półrocznym ukształtował się na poziomie 58,6 pkt., co jest wynikiem zbliżonym do odczytów z ostatnich tygodni.
Wyraźne pogorszenie nastrojów widać także w odniesieniu do rynku amerykańskiego (odniesieniem jest S&P 500). W jego przypadku też do tej pory były oczekiwania mówiące o korekcie spadkowej. Najnowszy INP wypadł jednak na poziomie 40,1 pkt. Gorszy wynik rynek zanotował jedynie raz, na początku lutego.
Tak samo jednak, jak w przypadku GPW, eksperci spodziewają się, że po krótkoterminowych zawirowaniach sytuacja rynkowa zacznie się stabilizować. Kiedy mowa o perspektywie półrocznej przewagę mają optymiści. Długoterminowy INP dla amerykańskiego rynku akcji wyniósł 56,4 pkt.
– Obecne schłodzenie nastrojów może być dobrym punktem wyjścia do zwyżek w kolejnych miesiącach przy założeniu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zacznie się też stabilizować – wskazuje jeden z ekspertów.
Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.
