O ile rynki w ostatnim czasie potrafią w krótkim momencie od paniki do euforii, o czym zresztą przekonaliśmy się w poniedziałek, o tyle analitycy, zarządzający i maklerzy wykazują zdecydowanie większe opanowanie. Chociaż wojna na Bliskim Wschodzie pozostaje tematem dominującym, to eksperci nie spodziewają się, aby doprowadziła ona do znaczącej przeceny. Korekta spadkowa w długim terminie może być z kolei okazją do kupowania akcji. Takie wnioski płyną z najnowszego odczytu Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP).
W przypadku polskiego rynku (punktem odniesienia jest WIG) perspektywa krótkoterminowa (miesięczna) już od prawie dwóch miesięcy premiuje niedźwiedzie. Szczególnie jednak patrząc na ostatnie odczyty ciężko mówić o jakiejś panice. Tydzień temu krótkoterminowy INP dla Polski wyniósł 49,2 pkt. Najnowszy ukształtował się zaś na poziomie 49,5 pkt. – Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej nasz rynek mimo wszystko wykazuje dużą odporność - zwraca uwagę jedna z głosujących osób.
Eksperci są natomiast przekonani, że nawet jeśli na rynku dojdzie do spadków, to powinny być one traktowane jako okazja do kupowania akcji. Długoterminowy INP dla Polski ukształtował się na poziomie 59 pkt. – Zakładam zakończenie konfliktu w Iranie w ciągu dwóch tygodni. Wyeliminowanie napływów do gospodarek na Bliskim Wschodzie ze środków z funduszy EMEA powinno powiększyć napływ kapitału do CEE, gdzie GPW jest największym rynkiem – argumentuje jeden z ekspertów.
Podobne zależności, jak w przypadku rynku polskiego widać także w odczytach INP dotyczących rynku amerykańskiego. Krótkoterminowa perspektywa premiuje obóz niedźwiedzi, a najnowsza wartość to 45,8 pkt. Szukając pozytywów warto zwrócić uwagę, że tydzień temu było to 42,6 pkt.
I w tym przypadku potencjalne spadki postrzegane są jako okazja. Długoterminowy INP dla S&P 500 wyniósł w najnowszym odczycie 54,5pkt. Również w tym przypadku widać poprawę w stosunku do tego, co widzieliśmy tydzień temu. Wtedy INP wyniósł 53,8 pkt. – Kiedy tylko sytuacja na Bliskim Wschodzie zacznie się stabilizować, akcje amerykańskie powinny wrócić na ścieżkę wzrostu - uważa jeden z ankietowanych.
Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.
