Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało AB w I kwartale 2026 r.

Dlaczego kurs spada.

Jakie są perspektywy dla biznesu.

Ile warte są akcje.

Kurs AB podczas wtorkowej sesji spadał o ponad 4 proc. do 141 zł. Handlowa grupa opublikowała wyniki za pierwsze 3 miesiące 2026 r. Zasygnalizowała również, że obserwuje ożywienie rynkowe zarówno w realizacji przetargów publicznych, jak i w popycie płynącym z pozostałych segmentów rynkowych.

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Jakie wyniki miało AB w I kwartale 2026 r.

AB to największy w regionie dystrybutor IT i elektroniki użytkowej. W okresie całego pierwszego półrocza roku finansowego 2025/2026 (październik 2025 – marzec 2026) grupa zwiększyła zysk netto o jedną trzecią rok do roku, do ponad 135 mln zł, a wynik EBITDA o 28 proc. do ponad 209 mln zł. Wzrostowi wypracowanych marż towarzyszył wzrost przychodów przekraczający 8 proc., dzięki którym wartość półrocznej sprzedaży zbliżyła się do 9 mld zł.

W samym II kwartale roku finansowego 2025/2026 (styczeń–marzec) grupa osiągnęła zbliżoną dynamikę wzrostu przychodów i wyraźnie dwucyfrowe dynamiki wzrostu EBITDA i zysku netto. Przychody rok do roku urosły o 11 proc. do ponad 3,5 mld zł. Są o prawie 5 proc. wyższe od średniej z prognoz analityków. EBITDA, zysk operacyjny i zysk netto przebiły oczekiwania o prawie 3 proc. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 27 proc. do 65,3 mln zł, a zysk netto o 17 proc. do 40,7 mln zł. Natomiast marże rok do roku spadły i są nieco niższe od oczekiwań analityków.

AB podkreśla, że bilans grupy na koniec marca odzwierciedla przygotowania do obsługi dodatkowych kontraktacji ze strony partnerów handlowych, realizujących zamówienia publiczne na dostawę m.in. pracowni AI do polskich szkół, jak również ma to związek z zabezpieczaniem dostępności komponentów przy ich rynkowych niedoborach.

– Nasz rozwój opiera się na solidnych fundamentach. Potrafimy zapewnić finansowanie rozwoju działalności, w tym m.in. finansowanie nawet największych projektów, finansowanie potrzebne do zabezpieczenia dostępności i cen towarów dla naszych klientów nawet przy obecnej trudnej sytuacji w tym zakresie. W naturalny sposób zwiększyliśmy zobowiązania handlowe oraz zapasy – komentuje Grzegorz Ochędzan, wiceprezes AB.

Jakie plany ma AB

Grupa podkreśla, że obserwuje ożywienie rynkowe zarówno w realizacji przetargów publicznych, jak i w popycie płynącym z pozostałych segmentów rynkowych. Rynek sprzętu elektronicznego i rozwiązań IT jest napędzany przez rozwój sztucznej inteligencji, rosnące wydatki na cyberbezpieczeństwo i postępującą transformację cyfrową. Dodatkowo, nadal impulsem popytowym jest wymiana infrastruktury po zakończeniu wsparcia Windows 10 oraz utrzymująca się luka podażowa komponentów, jak pamięci RAM i dysków SSD. Pozytywne perspektywy widać również w potencjale wzrostu sprzedaży sprzętu Apple, którego AB jest największym dystrybutorem w Polsce, Czechach i Słowacji.

Ile warte są akcje AB

AB od 2006 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. W 2024 r. awansowało do indeksu mWIG40. Obecnie kapitalizacja grupy wynosi niemal 2,3 mld zł. Kurs akcji od połowy 2023 r. porusza się w mocnym trendzie wzrostowym. Niewykluczone, że publikacja najnowszych wyników stała się dla części inwestorów pretekstem do realizacji zysków, czego przejawem jest dzisiejszy spadek kursu.

Ceny docelowe wynikające z rekomendacji dla AB systematycznie rosną i znajdują się już w okolicach obecnego kursu rynkowego. I tak np. Trigon DM poprzeczkę ustawił na 130,95 zł (raport z grudnia 2025 r.), a DM BOŚ na 147,4 zł (maj 2026 r.).

"Teza inwestycyjna dla AB nie zmienia się, przeciwnie – ulega wzmocnieniu. Spółka pozostaje czołowym dystrybutorem IT w Europie Środkowo-Wschodniej na szeroką skalę, dysponując dostępem do kluczowych dostawców, zdolnością do realizacji dużych przetargów, mocnym bilansem i coraz bardziej widocznym profilem zwrotu dla akcjonariuszy. Wyniki za I kwartał (od X do końca XII – red.) roku obrotowego 2025/2026 potwierdziły, że machina generująca zyski w AB działa lepiej, niż wcześniej zakładaliśmy" – czytamy w raporcie DM BOŚ. W ocenie analityków najważniejszym krótkoterminowym czynnikiem wspierającym wyniki AB jest szybki wzrost cen komponentów, zwłaszcza dysków SSD, pamięci RAM i procesorów graficznych. Dystrybutorzy z zapasami nabytymi wcześniej po niższych cenach mogą uzyskać dodatkową poprawę marży brutto na sprzedaży, a AB – zdaniem analityków – jest dobrze przygotowane do wykorzystania tego trendu dzięki skali działalności, sile zakupowej, możliwościom finansowania i dostępności produktów.