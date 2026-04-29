Polskie firmy w rozkroku między Europą a Chinami

Polska branża motoryzacyjna jest rozdarta między Europą a Chinami. Raport „EuroMotoBarometr 2026. Nastroje Automotive w Europie” firmy Exact x Forrestal pokazuje, że przedsiębiorcy w Polsce boją się chińskiej konkurencji, ale we współpracy z nią upatrują szans na rynkowy sukces. Chcieliby hamować chińską ekspansję, ale też robić z Chinami biznes. Z badania menedżerów sektora wynika, że 56 proc. firm działających w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce współpracuje z chińskimi producentami. Paradoksalnie niewiele mniej – 54 proc. popiera nałożone na samochody z Chin cła.