Maciej Jasiewicz, prezes Grupy Recykl, ocenia, że sytuacja rynkowa w najbliższych kwartałach może być zbliżona do notowanej w 2025 r.
Strategicznym celem Grupy Recykl pozostaje umacnianie pozycji konkurencyjnej w Europie, zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i działania akwizycyjne na rynkach zagranicznych. W związku z tym w II połowie roku zarząd chce sfinalizować przejęcie niemieckiej firmy Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode (HRV), która pozyskuje rocznie około 25 tys. ton zużytych opon. – Będzie to stanowić kolejny milowy krok w naszym rozwoju. Idąc dalej, integracja przejętego podmiotu, wraz z nabytą już spółką APG (UAB Antrinio perdirbimo grupė – red.) na Litwie stanowi niejako kolejny cel – twierdzi Maciej Jasiewicz, prezes Grupy Recykl. Równolegle zarząd będzie pracował nad dalszą komercjalizacją produktów i rozwiązań spoza podstawowego asortymentu produktowo-usługowego. Z kolei w ujęciu finansowym zamierza co najmniej utrzymać dotychczasową rentowność biznesu.
Firmy zajmujące się gospodarką odpadami liczą na dalszą poprawę wyników finansowych, mimo licznych barier pojawiających się na ich drodze. Co do za...
W pierwszych miesiącach roku zarząd spółki nie zaobserwował czynników radykalnie zmieniających otoczenie rynkowe w branży recyklingu mechanicznego opon. – Z pewnością warunki zimowe dla rynku rok do roku były bardziej wymagające, co rzutuje na tempo inwestycji, ale popyt na nasze podstawowe produkty i usługi był stabilny. Grupa Recykl konsekwentnie i systematycznie rozwija swoją działalność i realizuje zakładane założenia strategiczne – przekonuje Jasiewicz.
Spodziewa się, że w najbliższych kwartałach sytuacja rynkowa będzie zbliżona do notowanej w ubiegłym roku, a więc neutralno-stabilna. Jednocześnie zauważa zmiany związane z wojną na Bliskim Wschodzie, w tym dotyczące stóp procentowych i cen paliw, co może mieć pewien wpływ na spółkę.
Zarząd Grupy Recykl ocenia popyt na poszczególne produkty i usługi spółki jako stabilny i zadowalający. – Patrząc czysto rachunkowo, z uwagi na efekt bazy, tj. rozpoczęcie konsolidacji spółki APG z początkiem kwietnia 2025 r., w I kwartale br. utrzymają się wysokie dynamiki przychodów z tytułu usług recyklingu i odzysku oraz usług zbiórki, odbioru i przyjęcia opon. Oczywiście w kolejnych kwartałach zakładamy wzrost organiczny APG, jak i całej grupy kapitałowej Recykl – twierdzi Jasiewicz. Dodaje, że obecnie zauważalny jest jedynie spadek zapotrzebowania na paliwa alternatywne zgłaszanego przez cementownie. To konsekwencja mniejszego popytu na cement spowodowanego długą i mroźną zimą oraz brakiem dużych inwestycji infrastrukturalnych.
Giełdowe spółki i grupy kapitałowe zajmujące się zagospodarowywaniem odpadów dziś co najwyżej analizują możliwości zastosowania AI w prowadzonej dz...
Według zarządu w horyzoncie średnio- i długoterminowym o wzroście wyników finansowych Grupy Recykl będą decydować rynki zagraniczne. Szczególnie duże nadzieje wiązane są z HRV. – W podobnym horyzoncie patrzymy na pozytywny wpływ nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań grupy. Z jednej strony mówimy o dalszej komercjalizacji znanego dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych Smapol (bezpośrednia sprzedaż odbiorcom w Polsce i za granicą, licencjonowanie produkcji), z drugiej o kontynuacji rozwoju portfolio nowych produktów powstałych w oparciu o prace badawczo-rozwojowe – przekonuje Jasiewicz. Jako przykład podaje Elitex, napełniacz do mieszanek gumowych oraz polimerów termoplastycznych regulujący parametry mechaniczne wyrobów oraz pozwalający na obniżenie ich śladu węglowego i kosztów produkcji.
Z ostatnich danych wynika, że po czterech kwartałach 2025 r. Grupa Recykl zanotowała 37,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznaczało wzrost o 14,7 proc. To przede wszystkim efekt zwiększenia sprzedaży produktów pochodzących z przerobu opon, usług recyklingu i odzysku oraz usług zbiórki, odbioru i przyjęcia opon. Do tego doszła konsolidacja APG.
Mimo poprawy przychodów grupa zanotowała 41,6-proc. spadek zysku netto (do niespełna 0,7 mln zł), do czego przyczyniły się głównie zdarzenia o charakterze jednorazowym. Chodzi o odpis na należności i aktualizację wyceny APG. Ponadto wzrosły koszty usług transportowych, usług recyklingu i odzysku, ochrony mienia, doradztwa M&A oraz związane z dostosowywaniem działań grupy do wymogów i certyfikacji rynkowych.
