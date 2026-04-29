Strategicznym celem Grupy Recykl pozostaje umacnianie pozycji konkurencyjnej w Europie, zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i działania akwizycyjne na rynkach zagranicznych. W związku z tym w II połowie roku zarząd chce sfinalizować przejęcie niemieckiej firmy Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode (HRV), która pozyskuje rocznie około 25 tys. ton zużytych opon. – Będzie to stanowić kolejny milowy krok w naszym rozwoju. Idąc dalej, integracja przejętego podmiotu, wraz z nabytą już spółką APG (UAB Antrinio perdirbimo grupė – red.) na Litwie stanowi niejako kolejny cel – twierdzi Maciej Jasiewicz, prezes Grupy Recykl. Równolegle zarząd będzie pracował nad dalszą komercjalizacją produktów i rozwiązań spoza podstawowego asortymentu produktowo-usługowego. Z kolei w ujęciu finansowym zamierza co najmniej utrzymać dotychczasową rentowność biznesu.

Popyt na produkty i usługi Grupy Recykl jest stabilny

W pierwszych miesiącach roku zarząd spółki nie zaobserwował czynników radykalnie zmieniających otoczenie rynkowe w branży recyklingu mechanicznego opon. – Z pewnością warunki zimowe dla rynku rok do roku były bardziej wymagające, co rzutuje na tempo inwestycji, ale popyt na nasze podstawowe produkty i usługi był stabilny. Grupa Recykl konsekwentnie i systematycznie rozwija swoją działalność i realizuje zakładane założenia strategiczne – przekonuje Jasiewicz.

Spodziewa się, że w najbliższych kwartałach sytuacja rynkowa będzie zbliżona do notowanej w ubiegłym roku, a więc neutralno-stabilna. Jednocześnie zauważa zmiany związane z wojną na Bliskim Wschodzie, w tym dotyczące stóp procentowych i cen paliw, co może mieć pewien wpływ na spółkę.

Zarząd Grupy Recykl ocenia popyt na poszczególne produkty i usługi spółki jako stabilny i zadowalający. – Patrząc czysto rachunkowo, z uwagi na efekt bazy, tj. rozpoczęcie konsolidacji spółki APG z początkiem kwietnia 2025 r., w I kwartale br. utrzymają się wysokie dynamiki przychodów z tytułu usług recyklingu i odzysku oraz usług zbiórki, odbioru i przyjęcia opon. Oczywiście w kolejnych kwartałach zakładamy wzrost organiczny APG, jak i całej grupy kapitałowej Recykl – twierdzi Jasiewicz. Dodaje, że obecnie zauważalny jest jedynie spadek zapotrzebowania na paliwa alternatywne zgłaszanego przez cementownie. To konsekwencja mniejszego popytu na cement spowodowanego długą i mroźną zimą oraz brakiem dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Grupa Recykl szczególnie duże nadzieje wiąże z HRV

Według zarządu w horyzoncie średnio- i długoterminowym o wzroście wyników finansowych Grupy Recykl będą decydować rynki zagraniczne. Szczególnie duże nadzieje wiązane są z HRV. – W podobnym horyzoncie patrzymy na pozytywny wpływ nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań grupy. Z jednej strony mówimy o dalszej komercjalizacji znanego dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych Smapol (bezpośrednia sprzedaż odbiorcom w Polsce i za granicą, licencjonowanie produkcji), z drugiej o kontynuacji rozwoju portfolio nowych produktów powstałych w oparciu o prace badawczo-rozwojowe – przekonuje Jasiewicz. Jako przykład podaje Elitex, napełniacz do mieszanek gumowych oraz polimerów termoplastycznych regulujący parametry mechaniczne wyrobów oraz pozwalający na obniżenie ich śladu węglowego i kosztów produkcji.

Z ostatnich danych wynika, że po czterech kwartałach 2025 r. Grupa Recykl zanotowała 37,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznaczało wzrost o 14,7 proc. To przede wszystkim efekt zwiększenia sprzedaży produktów pochodzących z przerobu opon, usług recyklingu i odzysku oraz usług zbiórki, odbioru i przyjęcia opon. Do tego doszła konsolidacja APG.

Mimo poprawy przychodów grupa zanotowała 41,6-proc. spadek zysku netto (do niespełna 0,7 mln zł), do czego przyczyniły się głównie zdarzenia o charakterze jednorazowym. Chodzi o odpis na należności i aktualizację wyceny APG. Ponadto wzrosły koszty usług transportowych, usług recyklingu i odzysku, ochrony mienia, doradztwa M&A oraz związane z dostosowywaniem działań grupy do wymogów i certyfikacji rynkowych.