Żabka zarobiła miliard. Nie boi się inflacji i prohibicji

Handlowa grupa ma za sobą udany rok. Perspektywy na 2026 r. też są dobre. Wprawdzie zimny styczeń Żabce nie sprzyjał, ale od lutego widać odbicie sprzedaży. Żabka nie boi się wzrostu inflacji i nocnej prohibicji, która obejmuje coraz więcej miast.

Publikacja: 20.03.2026 11:29

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyniki finansowe Żabka osiągnęła w 2025 roku?
  • W jaki sposób firma radzi sobie z inflacją i prohibicją?
  • Jaka jest aktualna skala oraz dynamika ekspansji sklepów Żabka?
  • Jakie są plany i prognozy finansowe Żabki na rok 2026 oraz średni termin?

Notowania Żabki podczas piątkowej sesji rosną. Przed południem akcje kosztują prawie 21 zł po wzroście o ponad 2 proc. Handlowa grupa opublikowała raport za 2025 r. Ma powody do zadowolenia. Rosła znacznie szybciej niż rynek. Mocno zwiększyła przychody i zyski.

– Wyniki za 2025 r. potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju grupy Żabka jest skuteczna. Osiągnęliśmy wszystkie komunikowane inwestorom wskaźniki finansowe, jednocześnie przyspieszając realizację wybranych inicjatyw strategicznych, w tym ekspansję sieci sklepów – powiedział prezes Żabki, Tomasz Suchański. W jego ocenie obecne zawirowania geopolityczne i presja inflacyjna nie zaszkodzą Żabce.

– Już od 2020 r., czyli od czasów pandemii, żyjemy w mocno zmiennym otoczeniu rynkowym. Nasze wyniki pokazują, że potrafimy sobie z tymi wyzwaniami dobrze radzić – podkreślił prezes. Przedstawiciele Żabki przypomnieli również, że jeśli chodzi o inflację, to nawet gdy była ona bardzo wysoka, w okolicach 20 proc., miała bardzo niewielki wpływ na sprzedaż w sklepach Żabki. Jej władze nie obawiają się również nocnej prohibicji, która obejmuje coraz więcej polskich miast. Obecnie około 4500 Żabek działa tam, gdzie wprowadzono już prohibicję (od godz. 22).

– Nie widzimy znaczącego wpływu prohibicji na naszą sprzedaż – podkreśla zarząd Żabki. W jego ocenie prohibicja mocniej uderzy w placówki, które są dłużej otwarte (Żabki standardowo są czynne do godz. 23).

Jakie wyniki ma Żabka

W samym IV kwartale 2025 r. wyniki Żabki były lepsze od oczekiwań analityków. W całym 2025 r. skonsolidowana sprzedaż do klienta końcowego wzrosła o 14,1 proc. rok do roku, osiągając 31,1 mld zł. Dynamika sprzedaży porównywalnej (LFL) wyniosła 5,3 proc., zgodnie z celem grupy zakładającym średni jednocyfrowy wzrost. Żabka podkreśla, że wynik ten został osiągnięty mimo niekorzystnych warunków pogodowych (niskie temperatury nie sprzyjają biznesowi Żabki).

Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 16 proc. do 4,07 mld zł, a skorygowany zysk netto o 40,6 proc. do rekordowego poziomu 1 mld zł. Marża skorygowanego zysku netto sięgnęła 3,2 proc., przekraczając zakładany poziom 3 proc.

W 2025 r. Żabka uruchomiła 1 394 sklepy, tym samym przekraczając podwyższony cel otwarć, zakładający 1 300 nowych placówek w minionym roku. Na koniec 2025 r. grupa miała 12 339 sklepów, w tym 173 w Rumunii.

Przychody w biznesach cyfrowych wzrosły o 25 proc. Grupa zakłada pięciokrotne zwiększenie przychodów z tego segmentu do 2028 r.

Jakie plany ma Żabka na 2026 rok

Przedstawiciele Żabki podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformowali, że chłodny styczeń 2026 r. nie pomagał sprzedaży, ale od połowy lutego, wraz z poprawą pogody, sprzedaż idzie bardzo dobrze.

– Nasz biznes to convenience, oparty o impulsie. Bardzo pomaga nam cieplejsza pogoda, co widać w różnicy między sprzedażą zimą a latem. To, że w styczniu temperatura rok do roku była znacznie poniżej średniej kilkuletniej nie pomogło. Niemniej jednak widzimy, że w dalszej części kwartału, czyli od części lutego, kiedy pogoda się znormalizowała, biznes idzie nam bardzo dobrze. Wydaje się, że jest on bardzo stabilny i na takim poziomie, który widzimy zwykle w ostatnich kilku kwartałach – powiedział Tomasz Blicharski, dyrektor ds. strategii i rozwoju Żabki.

Grupa oczekuje w tym roku średnio do wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży LFL. Z kolei CAPEX w 2026 r. będzie podobny jak w latach 2024 i 2025 r., a wskaźnik długu do EBITDA ma dalej spadać.

– Zakładamy stabilną skorygowaną marżę EBITDA na górnym poziomie przedziału 12–13 proc. oraz stopniową poprawę marży zysku netto do ok. 4,5 proc. w horyzoncie średnioterminowym – powiedziała Marta Wrochna-Łastowska, dyrektorka finansowa Żabki.

