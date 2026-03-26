Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy dewelopera przegłosowało uchwały porządkujące, w tym scalenie akcji i podwyższenie kapitału – przed spodziewanym powrotem na giełdę. 100 proc. akcji należy do TAG Immobilien. O tym, że Robyg przymierza się do powrotu na GPW pisaliśmy jako pierwsi miesiąc temu. Na początku marca Robyg potwierdził te informacje.

Po scaleniu w stosunku 3 do 1 kapitał zakładowy będzie się dzielić na 96,5 mln akcji o wartości nominalnej 0,30 zł. Uchwała o podwyższeniu kapitału przewiduje emisję w ramach oferty publicznej do 9,65 mln papierów. To 9 proc. w podwyższonym kapitale, co implikuje, że ewentualne IPO obejmie też część akcji TAG-a, by zapewnić odpowiedni free-float.

Zastrzeżono, że nie zapadła ostateczna decyzja o tym, czy i kiedy przeprowadzić ofertę.

„W razie przeprowadzenia oferty, środki zostaną wykorzystane na rozwój działalności, w szczególności na sfinansowanie nabycia gruntów” – czytamy w raporcie bieżącym.