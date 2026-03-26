Wchodząc ponownie na giełdę Robyg zaoferuje nowe akcje

Walne zgromadzenie dewelopera przegłosowało podwyższenie kapitału. Zastrzeżono, że wiążąca decyzja o IPO jeszcze nie zapadła.

Publikacja: 26.03.2026 08:11

W 2025 r. Grupa Robyg sprzedała 2,5 tys. mieszkań, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym nastawia się na lepszy wynik.

Adam Roguski

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy dewelopera przegłosowało uchwały porządkujące, w tym scalenie akcji i podwyższenie kapitału – przed spodziewanym powrotem na giełdę. 100 proc. akcji należy do TAG Immobilien. O tym, że Robyg przymierza się do powrotu na GPW pisaliśmy jako pierwsi miesiąc temu. Na początku marca Robyg potwierdził te informacje.

Debiuty
Robyg z uchwaloną emisją nowych akcji. Przygotowania do IPO

Po scaleniu w stosunku 3 do 1 kapitał zakładowy będzie się dzielić na 96,5 mln akcji o wartości nominalnej 0,30 zł. Uchwała o podwyższeniu kapitału przewiduje emisję w ramach oferty publicznej do 9,65 mln papierów. To 9 proc. w podwyższonym kapitale, co implikuje, że ewentualne IPO obejmie też część akcji TAG-a, by zapewnić odpowiedni free-float.

Zastrzeżono, że nie zapadła ostateczna decyzja o tym, czy i kiedy przeprowadzić ofertę.

„W razie przeprowadzenia oferty, środki zostaną wykorzystane na rozwój działalności, w szczególności na sfinansowanie nabycia gruntów” – czytamy w raporcie bieżącym.

Źródła „Parkietu” twierdziły, że wartość IPO ma przekroczyć 1 mld zł.

Podstawowym wskaźnikiem stosowanym wobec deweloperów mieszkaniowych jest cena do wartości księgowej (C/WK). Porównywalne do Robyga, mierząc liczbą sprzedawanych mieszkań, spółki mają zróżnicowane wskaźniki, od 1,38 (Atal), przez 2,11 (Archicom), 2,29 (Develia), 2,39 (Murapol) po 3,03 (Dom Development). Średnia to 2,24. Implikuje to wartość Robyga między 2,9 mld a 6,4 mld zł, a nowej emisji między 260 mln a 580 mln zł.

W 2025 r. grupa sprzedała 2,5 tys. mieszkań, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej, i nastawia się na lepszy wynik. Na koniec grudnia w ofercie spółka miała 2,2 tys. lokali, z czego 5 proc. gotowych.

Robyg świadczy też usługi generalnego wykonawstwa spółce Vantage Development (również w portfelu TAG Immobilien) prowadzącej platformę mieszkań na wynajem Vantage Rent.

W 2025 r. deweloperska grupa zaksięgowała 1,55 mld zł przychodów, o 18,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 26,6 proc., do prawie 318 mln zł. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 1,1 mld zł, o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej, chociaż grupa przekazała klientom o 27 proc. mniej lokali – 1,7 tys. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 27 proc. do 31,4 proc.

Obligacje Robyga notowane są na Catalyście. Spółka była na GPW do 2018 r., kiedy to została zdjęta po przejęciu przez fundusz z rodziny Goldman Sachs. Na początku 2022 r. dewelopera za 2,5 mld zł kupił TAG Immobilien, niemiecki gigant PRS.

