Żabka jest bardziej odporna niż Dino i Biedronka

– Dodatkowo Żabka poinformowała, że skorygowana marża EBITDA za IV kwartał 2024 r. będzie porównywalna do tej sprzed roku, co wskazuje na wynik zbliżony do naszych i rynkowych oczekiwań na cały rok – informuje Janusz Pięta, ekspert BM mBanku. W jego ocenie dane za IV kwartał pokazują odporność Żabki na wojnę cenową i na ostatnie trendy inflacji żywności.

– Przy czym zarówno LFL (sprzedaż porównywalna – red.), jak i ewolucja marży najpewniej okażą się znacznie lepsze niż w przypadku Dino i Biedronki – podkreśla ekspert.

Wyniki pod lupą

Sprzedaż Żabki do klientów końcowych w IV kwartale 2024 r. wyniosła 6,89 mld zł. To o 18 proc. więcej niż w IV kwartale 2023 r. Dynamika sprzedaży porównywalnej wzrosła o 1,1 pkt proc. względem III kwartału do 7,1 proc. W całym 2024 r. sprzedaż do klienta końcowego zwiększyła się o 20 proc. Z kolei wzrost sprzedaży porównywalnej za cały 2024 r. osiągnął poziom 8,3 proc., symbolicznie wyższy (o 0,05 pkt proc.) od środka przewidywanego przedziału (7,5–9 proc.). Skorygowana marża EBITDA za IV 2024 r. osiągnęła wielkość zbliżoną do odnotowanej w analogicznym okresie 2023 r. Żabka podtrzymuje zapowiedzi z IPO, zakładające poprawę marży na poziomie bliskim górnej granicy docelowego przedziału 12–13 proc. w perspektywie średnioterminowej. Spodziewa się także przyspieszenia wzrostu skorygowanej marży EBITDA za cały 2024 r. dzięki stabilizacji kosztów energii oraz rosnącym efektom skali.

Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Za trzy lata sieć w Polsce ma liczyć około 14 500 sklepów. Wycena spółki na GPW wynosi obecnie 24 mld zł. To daje jej 16. pozycję, biorąc pod uwagę wszystkie (też zagraniczne) spółki notowane na GPW. Wspomniane już Dino jest siódme z wyceną wynoszącą prawie 43 mld zł. Jest warte więcej niż PZU (42 mld zł), Pekao (38 mld zł) czy ING BSK (35 mld zł).