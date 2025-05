CCC miało wstępnie 214 mln zł zysku EBIT, 376 mln zł zysku EBITDA w I kw. r. obr. 2025

Grupa CCC podkreśla, że utrzymuje "ścisłą dyscyplinę kosztową we wszystkich liniach biznesowych". W omawianym kwartale odnotowała spadek wskaźnika kosztów do przychodów o blisko 2 pkt proc. do 43,9%. Był to siódmy kwartał z rzędu poprawy w ujęciu r/r.

"Konsekwentnie realizujemy nasze cele strategiczne. Mamy ambitne plany dotyczące rozwoju powierzchni handlowej, w tym roku aż o ponad 300 tys. mkw. i sukcesywnie je realizujemy. To istotnie więcej niż pierwotnie zakładaliśmy - musimy wykorzystywać nadarzające się szanse – nasze sklepy są bardzo rentowne, a na dodatek otrzymujemy oferty najmu bardzo dobrych lokali na korzystnych dla Grupy warunkach. Nadal koncentrujemy się na ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale zgodnie z zapowiadanym planem, wykorzystujemy też szanse na rynkach Europy Południowej" - skomentował prezes Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

Dodał, że za Grupą jest otwarcie sklepu HalfPrice w stolicy Hiszpanii, a na początku maja rozpoczął działalność pierwszy sklep sieci we Włoszech. "Debiut w obu tych krajach to dla nas duży sukces, który daje nadzieję na skuteczną, dalszą ekspansję na tych rynkach" - podkreślił prezes.

Grupa CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia i odzieży. Działa na 23 rynkach. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,3 mld zł w roku obrotowym 2024 (luty 2024 - styczeń 2025).