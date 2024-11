Potwierdziły się doniesienia z biur maklerskich wskazujące na małe zainteresowanie ofertą wśród inwestorów indywidualnych. Nieco lepiej to wyglądało w przypadku inwestorów finansowych. Z naszych informacji wynika, że książka popytu była pokryta w całości. Na ostatniej prostej z transakcji wycofał się EBOR, co było kluczowym czynnikiem, który wpłynął na niepowodzenie IPO Studenac. – Podczas naszych licznych spotkań i rozmów z polskimi, chorwackimi i międzynarodowymi inwestorami widzieliśmy rzeczywiste zainteresowanie modelem biznesowym Studenaca oraz uznanie dla naszego dynamicznego rozwoju oraz planów dalszej ekspansji. Jednak z powodu trudnych warunków na rynkach kapitałowych wspólnie z naszym większościowym akcjonariuszem podjęliśmy decyzję, by nie kontynuować oferty akcji spółki – tłumaczył Michał Seńczuk, prezes Studenac Group.

Jednocześnie nie wykluczył, że w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające, kierowana przez niego firma wróci do planów przeprowadzenia oferty publicznej oraz debiutu Studenaca na giełdzie. Środki pozyskane z emisji nowych akcji spółka planowała przeznaczyć na dalszy rozwój sieci sklepów, przejęcia oraz redukcję zadłużenia.

Oferta obejmowała sprzedaż do 31,1 mln istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisję 24,1 mln nowych walorów. W planach Studenac miał debiut na giełdzie w Warszawie i Zagrzebiu. W ocenie analityków XTB odwołanie debiutu Studenaca stanowi negatywny sygnał dla polskiej giełdy, dla której, jak zauważają, jednym z czołowych celów jest zwiększanie aktywności na rynku IPO. – Duża oferta publiczna, jaką był debiut Żabki, tworzyła szansę na ożywienie tego rynku, jednak biorąc pod uwagę fakt, że od debiutu Żabki już dwie spółki zrezygnowały z wejścia na giełdę, efekt IPO sieci sklepów convinience wskazuje na zupełnie odwrotną reakcję inwestorów – wskazują.

Od październikowego IPO Żabki plany związane z pozyskaniem kapitału z giełdy i debiutem z powodu niesprzyjających warunków rynkowych musiał porzucić także TTMS, podejmując decyzję o zawieszeniu oferty.