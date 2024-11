Eurocash i spółka szorują po dnie

Walory Eurocashu w czwartkowe popołudnie zniżkowały o ponad 9 proc., do 7,86 zł, co oznaczało, że od początku roku ich wartość się przepołowiła. W krótkim terminie kurs może jednak znaleźć oparcie w dołku z przełomu lutego i marca 2022 r. Pretekstem do wyprzedaży akcji hurtownika były – podobnie jak w przypadku Allegro – słabe dane za III kwartał.

Giełdowym spółkom handlowym w tym roku się nie wiedzie. Dino Polska, które podczas jednej powynikowej sesji zyskało 14,2 proc., nadal traci 15 proc. od początku roku. Z kolei Allegro, które w czwartek zniżkowało o 16 proc., zanurkowało o 11,2 proc. poniżej zamknięcia zeszłego roku. Pepco Group zeszło w ostatnich dniach na najniższe poziomy w historii, a jego tegoroczna przecena to około 37 proc. Inwestorów wciąż zawodzi także Eurocash, który przy okazji publikacji wyników za III kwartał poinformował m.in., że nie zrealizuje celów finansowych na 2025 r. „Grupa Eurocash zamierza kontynuować wdrożenie strategii w 2025 r., jednak wobec obecnych trendów rynkowych i zaktualizowanych planów operacyjnych spółki na 2025 r. osiągnięcie zakładanych na 2025 r. wyników finansowych, w szczególności wyniku EBITDA na poziomie 1 mld zł oraz przychodów Frisco na poziomie 1 mld zł, w ocenie zarządu może nie być możliwe” – poinformował zarząd Eurocashu w czwartkowym komunikacie.