Worldbox, czyli założyciel CCC ma nowy plan. "Podpiszę glejt na 5 lat"

Modivo centrum e-commerce grupy

Zgodnie z tą samą tabelką, CCC planuje także rozwój sieci z asortymentem sportowym Boardriders, która liczy sobie obecnie 15 lokalizacji, a którą kupiło w tym roku. Cel to 100 sklepów. Mają to być sklepy pokazowe, bo gros obrotu na produktach pod markami Roxy, czy Billabong grupa chce realizować w sklepach HalfPrice.

Sieć z szyldem CCC ma urosnąć o 400 sklepów do 1200, sieć Half Price do 500 z obecnych 140. Przybyć ma także sklepów eObuwie (z 50 do 200), przy czym tu grupa wprowadza nowy koncept sklepu. Trafi do nich asortyment, czyli nie będą już tylko punktami przymierzania, składania i odbioru zamówień on-line.

eObuwie to część grupy e-commerce Modivo, którą CCC miało wprowadzić na giełdę i w ten sposób umożliwić wyjście z inwestycji Rafałowi Brzosce i Zygmuntowi Solorzowi oraz japońskiemu Softbankowi.

Dariusz Miłek odkrył dziś karty i ogłosił, ze Modivo będzie obsługiwać zamówienia e-commerce dla wszystkich szyldów. - Potraficie sobie wyobrazić, że nie ma e-commerce CCC? No! – oznajmił. – Kupujący dostaną informację, że finalną transakcję obsługuje podmiot z grupy Modivo – dodał.

Analitycy sądzą, że do publicznej oferty akcji Modivo nie dojdzie. Pytany o IPO Miłek nie wykluczył opcji odkupienia akcji Modivo od mniejszościowych akcjonariuszy. Z naszych informacji wynika, że powinno się to stać do lipca przyszłego roku.

Do tego czasu Miłek chce poprawić wyniki Modivo. - Jestem po rozmowie z Softbankiem i udziałowcami musimy zrobić tak, jak proponuję. Na razie są cierpliwi za co bardzo dziękuję – powiedział założyciel CCC.