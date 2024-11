Grupa CCC na fali. Ma cel dla Modivo

W czwartek po sesji Grupa CCC podała wstępne wyniki za trzeci kwartał swojego roku obrotowego 2024/25 (skończyła go 31 października). Spółka założona i kierowana przez Dariusza Miłka po zmianie podejścia do sposobu prezentacji planów już kolejny raz przebija przewidywania biur maklerskich. Tym razem, co do tempa cięcia kosztów i podnoszenia zysków.

CCC zaskoczyło zyskiem operacyjnym

Analitycy spodziewali się wyników dużo lepszych niż przed rokiem. O ile pod względem przychodów polkowicka grupa handlowa nie zaskoczyła rynku (urosły rok do roku o 14 proc. do 2,77 mld zł), o tyle zysk operacyjny urósł rok do roku o 333 proc. do 330 mln zł i był tym samym o 10 proc. wyższy od średniej prognoz analityków ankietowanych przez „Parkiet”. Także wg wyliczeń PAP, rezultat jest lepszy od prognoz o około 30 mln zł.

Mniejszą różnicę, ale również na plus widać przy porównaniu wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): zarząd CCC szacuje ją na 485 mln zł. To o około 4 proc. więcej niż oczekiwały biura maklerskie.

Zarząd nie szacuje wyniku netto, więc do czasu prezentacji ostatecznego sprawozdania za III kw. nie będzie wiadomo, na ile rację mają analitycy. Średnia ich prognoz mówiła, że CCC mogło zarobić na czysto w tym czasie prawie 200 mln zł (wobec 17 mln zł straty rok wcześniej).

Modivo na plusie. Europejski benchmark

Analitycy czekali ostatnio na poprawę wyników Grupy Modivo, której biznes polega na prowadzeniu platform e-commerce pod dwoma szyldami: Modivo i eObuwie. Po słabym drugim kwartale, trzeci wygląda dużo lepiej. Przychody segmentu (z pominięciem transakcji ze spółkami z grupy CCC) były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej – podano. Wyniosły one prawie 1,1 mld zł. Wyjątkowo duże wzrosty przychodów wykazano pod szyldem eObuwie –plus 18 proc. rok do roku ogółem, plus 24 proc. rok do roku w Polsce.