Żabka rośnie szybciej niż rynek, podtrzymuje plany

– Jesteśmy zadowoleni z wyników, patrzymy na naszą organizację w długim i średnim okresie, pracujemy nad wartością w czasie – mówił Tomasz Suchański, prezes Żabki. – Notowania akcji trudno komentować. Podobnie politykę dywidendową, gdy jesteśmy niecały miesiąc na giełdzie. Będziemy o tym myśleć – dodał w odpowiedzi na pytanie, czy spółka rozważa np. program skupu akcji własnych, by osłodzić inwestorom kiepską wycenę akcji.

Prezes sceptycznie odniósł się do pomysłu, by 24 grudnia był ustawowym dniem wolnym od pracy dla wszystkich. – Zmiana jest trudna, bo mamy consensus obowiązujący od lat, przyzwyczailiśmy się do tego rozwiązania, jakie funkcjonuje odnośnie do tego dnia, i nie widzimy potrzeby zmian – ocenił Tomasz Suchański.

Obecnie w Wigilię obowiązuje normalny czas pracy, niemniej od lat sieci handlowe stawiają na skrócony i sklepy zamykają się do godziny 13 czy 14. Lewica chce to zmienić i wprowadzić kolejny dzień wolny.

W Polsce Żabka rośnie o około 4 pkt proc. szybciej niż rynek i choć dynamika z III kwartału były nieco wolniejsza niż ta z pierwszego półrocza, to oczekiwania są dobre. Już 65 proc. sklepów (7 tys.) ma piec i pełną ofertę przekąsek ciepłych, które sprzedają się bardzo dobrze. Zostało wprowadzonych 11 nowych linii produktowych włącznie z pizzą, która również jest przebojem w ofercie. Żabka podaje również, że zanotowała wzrost w kanałach cyfrowych 31-proc., a było to możliwe także dzięki rozszerzeniu asortymentu.

Setki nowych sklepów

– W III kwartale sprzedaż porównywalna like for like wzrosła o 6 proc., niższa dynamika wynika głównie z efektu bazy. Rok temu nastroje konsumenckie szybciej się poprawiały. Pogoda też miała swój wpływ – rok temu bardzo dobra, w tym roku wrzesień chłodny i deszczowy z powodziami – mówiła Marta Wrochna-Łastowska, dyrektor finansowa Żabki. Spółka w odniesieniu do danych GUS, które pokazały 3-proc. spadek sprzedaży detalicznej we wrześniu, jest także optymistyczna co do IV kwartału. Ani we wrześniu, ani w październiku nie zauważyła bowiem zmiany w zakresie postaw zakupowych Polaków.