Żabka wreszcie rośnie. Weszła do mWIG40

Ponad 2 proc. zyskiwały we wtorek akcje Żabki. Po południu wyceniano je na 21,7 zł. Kurs przebił poziom ceny z IPO, czyli 21,5 zł.

Wsparciem dla notowań Żabki mogło być wejście do mWIG40, do którego doszło po wtorkowej sesji. Praktyka pokazuje, że często przed zmianami w indeksach notowania spółek awansujących idą w górę, co ma związek z popytem wygenerowanym przez fundusze odwzorowujące skład indeksów.