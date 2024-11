Palikot w areszcie, komornicy działają. Dwie partie akcji Manufaktury do licytacji

Jak tłumaczy nam Michał Szałas, adwokat i były prokurator w sprawach gospodarczych, co do zasady, przeciwko jednemu wierzycielowi powinno być prowadzone jedno postępowanie, a jeśli ruszają kolejne postępowania egzekucyjne w innych sprawach, powinny być dołączone, aby dana licytowana ruchomość czy nieruchomość była licytowana na rzecz wszystkich dłużników, a nie tylko jednego. Komornicy powinni się dołączać albo do postępowań wcześniej wszczętych albo tych, w których doszło już do egzekucji nieruchomości, wyjaśniał prawnik. Przejściowo jednak, zanim te postępowania zostaną połączone, może być ich od kilku nawet do kilkudziesięciu, zależnie od dokonań wierzyciela.

W lutym pisaliśmy, że jeden z wierzycieli, który pożyczył firmom Janusza Palikota milion złotych, prowadzi licytację maszyny do dealkoholizacji piwa należącej do spółki Tenczynek Bezalkoholowy. Ten przykład świetnie pokazuje zresztą, jak ściśle połączone interesami są ze sobą spółki grupy Manufaktury - inwestor umowę pożyczki na 1 mln zł podpisał ze spółką Tenczyński Gin, umowę poręczenia z Tenczyńską Okovitą, a umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego ze spółką Tenczynek Bezalkoholowe. Wszystkie umowy sygnował Janusz Palikot. Co ciekawe, o pierwszym zajęciu komorniczym pensji Palikota Rzeczpospolita pisała już w 2014 r., gdy część uposażenia poselskiego ówczesnego szefa Twojego Ruchu Janusza Palikota zajął komornik działający przy Sądzie Rejonowym w Toruniu. Wtedy rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek tłumaczył, że "to jakaś złośliwość albo zaległy rachunek".