E&H chce rosnąć na e-commerce

Kiedy Żabka może wskoczyć do WIG20?

Żabka Group wkrótce po debiucie na GPW trafi do indeksu WIG, a zapewne dzięki „szybkiej ścieżce” także do mWIG40. Jednak na wejście do indeksu największych spółek z warszawskiej giełdy prawdopodobnie będzie musiała zaczekać kilka miesięcy – wskazuje Dawid Bąbol z Beta ETF.