Przemysław Lutkiewicz podtrzymał w czwartek prognozy i plany grupy na ten rok przyznając, że ma nadzieję, iż marża brutto ze sprzedaży przekroczy górny zakładany próg. Wspomniał też, że w dalszej części września sprzedaż rośnie nawet o 40 proc. (w cenach stałych).

- W październiku 20-proc. wzrost rok do roku to minimum, a chcielibyśmy iść w stronę 30-35 proc. Liczę na dobrą końcówkę trzeciego kwartału i bardzo dobry czwarty kwartał – powiedział wiceprezes LPP.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja LPP. Wyniki słabsze od prognoz analityków, a kurs lekko w górę Analitycy prognozowali lepsze wyniki właściciela Reserved i Sinsay, ale inwestorzy wiedzieli, że nie mają racji i wyprzedawali walory gdańskiej firmy. Dziś na fali dobrych danych o sprzedaży odzieżowej grupy w trzecim kwartale notowania odreagowują.

Nowe salony ale i zamknięcia

W tym roku LPP ma otworzyć 700 nowych sklepów. W drugim półroczu musi być ich 440. Przemysław Lutkiewicz podał, jak ma to wyglądać miesiąc do miesiąc i wyjaśnił, że jednocześnie grupa zamknie część mniej rentownych starszych sklepów. Nie uściślił, jak duża ma być sieć sprzedaży detalicznej LPP w końcu roku tłumacząc, że spółce trudno jest to przewidywać i podaje jedynie plany w ujęciu „brutto” (bez zamknięć). - Cele na kolejne lata to wzrost powierzchni o 20 proc. rocznie przez dwa, a może trzy lata – powiedział Lutkiewicz.

To, jak radzą sobie najwięksi detaliści zależy w dużej mierze od jakości towarów i ich cen. Ze słów Lutkiewicza wynikało, że Sinsay będzie zmierzać w stronę sklepu o szerokim asortymencie, nie skupiającym się tylko na odzieży. - Segment tańszych produktów, dodatkowe elementy, akcesoria, rzeczy do domu, hobby – to się sprzedaje coraz lepiej – mówił wiceprezes.

W ostatnich latach konkurencją dla sklepów walczących ceną o klienta, takich jak Sinsay, są platformy chińskie – Temu czy Shein. - Chińskie platformy są agresywne marketingowo, ale ich udział rośnie do pewnego poziomu, którego nie przekracza. W marce Sinsay jesteśmy w stanie z nimi konkurować, mamy np. krótszy czas dostawy – mówił Lutkiewicz.