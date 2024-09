LPP. Wyniki słabsze od prognoz analityków, a kurs lekko w górę

Trigon: rozczarowało Reserved

Grzegorz Kujawski, analityk Domu Maklerskiego Trigon przyznaje, że wyniki są istotnie poniżej średniej prognoz biur oraz znacznie gorsze od jego oczekiwań z połowy lipca, ale podkreśla, że kurs akcji LPP dyskontował w ostatnich tygodniach obniżające się oczekiwania wynikowe.

- W drugim kwartale rozczarowała dynamika sprzedaży, w tym ujemne dane w ujęciu LFL (ang. like for like, czyli sprzedaż w tzw. porównywalnych sklepach – red.) w Reserved, a po części również aprecjacja złotego – komentuje Grzegorz Kujawski.

- To co jednak kluczowe z punktu widzenia sentymentu do spółki bardzo dobrze wygląda odbiór kolekcji LPP w trzecim kwartale i skokowe przyśpieszenie dynamiki sprzedaży, choć baza wyniku operacyjnego z trzeciego kwartału 2023 r. jest wymagająca i trudno będzie ją istotnie przebić – uważa analityk.

Jak negatywny epizod. Ale prognozy LPP lekko w dół

Zdaniem analityka, drugi kwartał na tle pierwszych danych za kwartał trzeci „wygląda jedynie jak negatywny epizod”.

Specjalista spodziewa się, że w trzecim kwartale br. zysk operacyjny odzieżowej grupy wyniesie 800-820 mln zł, czyli podobnie jak rok temu lub nieco więcej. W całym 2024/25 r. LPP może uzyskać zaś na tym poziomie 2,55 mld zł, czyli o 6 proc. mniej niż specjalista prognozował do tej pory.

W prezentacji dla inwestorów zarząd LPP podtrzymał, że w całym roku 2024/25 przychody grupy powinny być zbliżone do 21 mld zł (zakłada teraz, że zmieszczą się w przedziale 20-21 mld zł, co analitycy uważają za lekkie obniżenie założeń). Marża brutto ze sprzedaży ma zmieścić się w widełkach 52-53 proc.