Dino Polska i Pepco Group dostrzeżone przez inwestorów

Poprawa, ale stopniowa

Czy wyniki spółek handlowych mogą się poprawić w najbliższych kwartałach? Zdaniem Michała Skowrońskiego, zarządzającego Noble Funds TFI, sytuacja spółek handlowych z sektora dóbr podstawowych w III kwartale nadal wydaje się dosyć trudna. – Deflacja koszyka sprzedaży wraz z rosnącymi kosztami operacyjnymi (istotny wzrost płacy minimalnej) nadal mają niekorzystny wpływ na przychody i rentowność spółek. Kulminacja tych negatywnych tendencji miała zapewne swój szczyt w wynikach za II kwartał, zatem perspektywa poprawy w II połowie roku jest realna, ale w mojej opinii będzie stopniowa – przewiduje. – Dopiero istotne przyspieszenie wolumenów sprzedaży przy odbudowie inflacji cen koszyka pozwoli bardziej optymistycznie spojrzeć na perspektywę poprawy rentowności. Przy intensywnej obecnie konkurencji liderów rynku (Lidl, Biedronka) oraz ich bieżącej strategii inwestycji w ceny nie spodziewałbym się przełomu sytuacji rynkowej do końca roku, ale już 2025 r. powinien wyglądać lepiej – przewiduje Skowroński.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu wzrosła o 2,6 proc. rok do roku. Jak wskazywali ekonomiści ING BSK, wyraźnie wyhamowała sprzedaż aut, ale nadal odpowiadała za ponad połowę wzrostu sprzedaży towarów. Według ekspertów wzrost konsumpcji w II połowie roku będzie niższy niż w I połowie z uwagi na wyższą inflację, wolniejszy wzrost nominalnych płac i oszczędności. Jak wskazali, z opublikowanych we wrześniu danych wynika, że koniunktura w Polsce wygląda słabo historycznie, ale i tak pozostaniemy w czołówce krajów w Unii Europejskiej, bo mocny popyt krajowy pozostaje w przeciwfazie w stosunku do stagnacji u głównych partnerów handlowych. Rynek pracy też pozostaje silny. „Dane o zatrudnieniu pokazują zwolnienia w firmach wychodzących z Polski, ale efekt netto nie jest tak negatywny, jak wskazywałyby niektóre tytuły. Dodatkowo na horyzoncie widzimy stopniowe odbicie w górę popytu na pracę. Tempo płac mozolnie spowalnia od początku roku, ale wciąż pozostaje dwucyfrowe i znacznie wyższe od tego, jakie mogłoby przynieść spadek uciążliwie wysokiej inflacji bazowej (obecnie 3,7 proc. rok do roku)” – napisali na platformie X ekonomiści ING BSK.

Konsumenci zaciskają pasa nie tylko w Polsce. Jak wskazują analitycy BM mBanku, dane o konsumpcji z USA, opublikowane w tym tygodniu, wypadły blado i zwiększają oczekiwania na łagodzenie polityki monetarnej Fedu. Opublikowany we wtorek wskaźnik dotyczący nastrojów Amerykanów uległ zdecydowanemu pogorszeniu we wrześniu, a to sygnalizuje problemy z konsumpcją. „Indeks Conference Board spadł do 98,7 pkt ze 105,6 pkt w sierpniu. To największy regres od ponad trzech lat” – wskazuje BM mBanku.