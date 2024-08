Walory Rainbow Tours zyskują blisko 4 proc. i są wyceniane na 104,4 zł po pierwszych kilkudziesięciu minutach wtorkowej sesji. Według szacunków, organizator wyjazdów turystycznych w I połowie roku wypracował 96,3 mln zł zysku netto, czyli o 82 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 128,2 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 60 proc. Spółka miała 1654,6 mln zł przychodów, czyli o prawie 31 proc. więcej niż przed rokiem. Pełny raport pojawi się 27 września.

BM Pekao pozytywnie o wynikach Rainbow Tours

Analitycy BM Pekao ocenili powyższe wyniki pozytywnie. Jak wskazują, wyniki s o 14 proc. lepsze od oczekiwań BM Pekao oraz o 9 proc. wyższe od mediany prognoz analityków. „W porównaniu z naszą ostatnią aktualizacją, wynik EBITDA za II kwartał jest o około 30 proc. wyższy (73,2 mln zł wobec 56,6 mln. Zaktualizowaliśmy nasze prognozy na II kwartał po lepszych wynikach przychodów ze sprzedaży za maj. Pomimo wysokiej bazy z ubiegłego roku, marża EBITDA poprawiła się do 7,8 proc. (o 0,8 pkt proc. rok do roku). Po I połowie roku wynik EBITDA jest wyższy o prawie 60 proc. przy wzroście przychodów o 30 proc.” - podano. Jak wskazuje BM Pekao, w ostatnim czasie nastąpił niewielki wzrost cen wycieczek pod koniec sezonu wakacyjnego. „W rezultacie nasze prognozy na ten rok są konserwatywne (ponownie) i widzimy miejsce na rewizje w górę” - czytamy. Zysk netto Rainbow w 2024 r. może przekroczyć 200 mln zł. „Warto również zauważyć, że wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie maj-czerwiec był na bardzo dobrym poziomie i są oznaki, że wzrost przychodów w III kwartale może być wyższy niż oczekujemy. Co więcej, wzrost zimowej oferty przedsprzedażowej jest na dobrym poziomie (plus 17 proc. rok do roku)”' podało w raporcie BM Pekao.