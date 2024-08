Sieć sklepów w II kwartale osiągnęła niecałe 348 mln zł zysku netto wobec 362,2 mln zł zysku przed rokiem (spadek o 4 proc.) i podobnej kwoty oczekiwanej przez analityków. Przychody spółki sięgnęły z kolei 7,24 mld zł wobec 7,37 mld zł prognozy i 6,4 mld zł przychów przed rokiem.

Jak podaje spółka, w II kwartale wynik EBITDA wyniósł 520,6 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 7,19 proc. Spadek marży EBITDA wynikał z większej dynamiki wzrostu kosztów sprzedaży i marketingu niż przychodów ze sprzedaży. Na wysokie tempo wzrostu kosztów sprzedaży i marketingu wpłynął przede wszystkim znaczący wzrost kosztów pracowniczych. Wolniejsze tempo wzrostu przychodów jest z kolei następstwem spadku cen (deflacji) towarów oferowany w sklepach Dino, a w drugim kwartale dodatkowo wynikało z przesunięcia świąt Wielkiej Nocy z II kwartału w 2023 r. do I kwartału w 2024 r. „Ponadto Dino skupia się na zapewnianiu atrakcyjnej oferty cenowej swoich sklepów, co w obliczu dużej konkurencji cenowej na rynku sprzedaży detalicznej żywności w Polsce, wywiera presję na poziom zysku brutto na sprzedaży" – czytamy.

Wzrost sprzedaży porównywalnej sięgną w I półroczu 2024 r. tylko 6,4 proc. Jak podano, polityka cenowa sieci Dino zakłada ustalanie cen kluczowych produktów na poziomach sklepów dyskontowych, co w obliczu konkurencji cenowej na rynku sprzedaży detalicznej żywności, może ograniczać zdolność grupy do poprawy marży brutto na sprzedaży, a przez utrzymującą się deflację cen wielu towarów oferowanych w sklepach Dino, ograniczać wzrost sprzedaży porównywalnej w II półroczu 2024 r. do poziomu średniego jednocyfrowego.

Na koniec półrocza sieć Dino tworzyły 2504 sklepy, o 232 więcej niż przed rokiem. Zarząd spółki oczekuje, że w 2024 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent, a łączne nakłady inwestycyjne wyniosą około 1,5-1,6 mld zł (na co, oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się nakłady na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa). W II kwartale uruchomionych zostało 66 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2024 r. otwartych zostało 98 nowych sklepów w stosunku do 116 w analogicznym okresie ubiegłego roku.