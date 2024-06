W zakończonym niedawno miesiącu przychody ze sprzedaży Grupy Inter Cars wyniosły prawie 1,57 mld zł, co oznacza wzrost o zaledwie 1,8 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. To wyraźnie wolniejsze tempo niż to, do którego spółka przyzwyczaiła rynek w poprzednich miesiącach.

Sprzedaż na krajowym rynku wyniosła 635 mln zł i była o tylko o 0,1 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Z kolei przychody spółek dystrybucyjnych operujących na kilkunastu zagranicznych rynkach w regionie zwiększyły się rok do roku o 1,8 proc. do 793,1 mln zł.

Polska w górą, Rumunia w dół

W okresie pierwszych pięciu tegorocznych miesięcy roku łączna sprzedaż Inter Carsu zwiększyła się o 8,8 proc., osiągając nieco ponad 7,6 mld zł. Prawie wszystkie spółki dystrybucyjne grupy działające na kilkunastu rynkach zagranicznych w regionie w okresie pierwszych czterech tegorocznych miesięcy zwiększyły sprzedaż rok do roku. Jedynym wyjątkiem jest Rumunia będąca drugim największym rynkiem grupy, gdzie przychody zmniejszyły się rok do roku odpowiednio o prawie 4 proc. Na największym, polskim rynku dystrybutor zanotował 8,6-proc. wzrost obrotów osiągając ponad 3,1 mld zł przychodów.

Podczas piątkowych notowań akcje Inter Carsu wyceniane były po ok. 530 zł, co oznacza spadek o ponad 1,8 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Od początku stycznia 2024 r. papiery dystrybutora zniżkowały o blisko 11 proc.