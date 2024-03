Notowania Dino Polska zniżkują z rana o 7,5 proc., do 421 zł. Oznacza to jednocześnie blisko 9-proc. stratę od początku roku. Dino jest z rana najgorszą spółką w WIG20, ale i cały benczmark prezentuje się blado. Indeks dużych spółek zniżkuje po kilku kwadransach o 1,75 proc., a to oznacza zejście poniżej poziomu zamknięcia 2023 r.

W środę Grupa Jeronimo Martins opublikowała raport za ubiegły rok, w którym podano m.in., że marża EBITDA Biedronki będzie w tym roku pod większą presją niż w 2023 r. W ocenie spółki, otoczenie w Polsce stało się bardziej konkurencyjne i cena stała się decydującym czynnikiem bardziej niż kiedykolwiek w warunkach spadającej inflacji.

Przypomnijmy, że w styczniu podczas jednej sesji akcje Dino straciły prawie 12 proc., lądując w okolicach 410 zł, po publikacji wyników Jeronimo Martins. Spadki te udało się odrobić w niecały miesiąc.