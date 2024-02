Kurs Kernela najwyżej od sześciu miesięcy. Pod co grają inwestorzy?

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Gorąco wokół delistingu Kernela Mija ósmy miesiąc od czasu, kiedy spożywczy koncern złożył wniosek o wycofanie akcji z obrotu na GPW. Jakie są scenariusze?

Wstępne posiedzenie dotyczące tego pozwu zaplanowane zostało na 18 marca 2024 r. Z kolei trzy dni później odbędzie się walne zgromadzenie, które ma dotyczyć obniżenia kapitału w drodze umorzenia części akcji. Jeśli do tego dojdzie, Namsen będzie miał już ponad 94 proc.

Postępowanie władz Kernela oraz największego akcjonariusza budzi duże kontrowersje. W ocenie GPW spółka naruszyła zasady dobrych praktyk. Część rynku, w tym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, uważa również że doszło do złamania prawa.

- Ciąg działań podjętych przez spółkę i jej większościowego akcjonariusza już teraz pozwala na stwierdzenie, że akcjonariusze mniejszościowi Kernel Holding zdecydowanie są pokrzywdzeni - komentuje Jarosław Dzierżanowski, ekspert z działu interwencji SII. Zwraca uwagę m.in. na formę w jakiej podjęto decyzję o delistingu.

- Wzywający nie miał dostatecznej liczby głosów, by na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przegłosować uchwałę w sprawie zgody na wycofanie akcji z obrotu na GPW, dlatego do gry weszła rada dyrektorów spółki. To działanie naszym zdaniem narusza nie tylko standardy rynkowe, ale przede wszystkim przepisy związane z delistingiem, a tym samym powinno skutkować nieważnością całej procedury - podkreśla Dzierżanowski.

