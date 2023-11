Gra giełdowa Parkiet Challenge, organizowana przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, na dobre wpisała się już się w kalendarz wydarzeń rynkowych skierowanych do inwestorów indywidualnych. Jest to doskonała okazja, by spróbować swoich sił na rynku giełdowym i zmierzyć się z innymi inwestorami, nie ryzykując przy tym własnego kapitału. Bardzo istotna w naszym projekcie jest także edukacja.

Rejestracja już ruszyła

Od poniedziałku 13 listopada trwa rejestracja graczy. Jest ona otwarta dla wszystkich (warunkiem przystąpienia do konkursu jest pełnoletniość). Do końca tygodnia można testować platformę gry, przeprowadzając próbne transakcje. Na koniec tygodnia wirtualne rachunki zostaną zresetowane i od kolejnego poniedziałku ruszy pierwszy etap rywalizacji.

Zarejestruj się już teraz na stronie: gra.parkiet.com

W pierwszym etapie uczestnicy dostaną do dyspozycji wirtualne 15 tys. zł, które będą mogli zainwestować w akcje z WIG20, z mWIG40 oraz w fundusze ETF notowane na warszawskiej giełdzie (inwestycje odbywają się w czasie rzeczywistym i na warunkach odzwierciedlających realne inwestycje na GPW). Pierwszy etap gry potrwa cztery tygodnie i zakończy się 15 grudnia. W tym czasie wciąż będzie można dołączać do rozgrywki.

Dziesięć osób z najwyższymi stopami zwrotu awansuje do wielkiego finału. Jest on zaplanowany na 20 grudnia w siedzibie warszawskiej giełdy. Podczas finału uczestnicy będą obracali kontraktami terminowymi, a rozgrywkę będą zaczynać ze stanem konta uzyskanym na koniec I etapu.

Nagrody w finale i rankingach tygodniowych

Do podziału są nagrody pieniężne o wartości 30 tys. zł. Główna nagroda to 15 tys. zł dla zwycięzcy finału, 10 tys. zł za drugie miejsce oraz 5 tys. zł za trzecie. Na finalistów czekają także nagrody rzeczowe. Wzorem lat ubiegłych będziemy prowadzić także rankingi tygodniowe. Na ich laureatów również czekają atrakcyjne nagrody, a o szczegółach poinformujemy tuż przed startem pierwszego etapu.

Giełdowa edukacja dla wszystkich

Parkiet Challenge to jak zawsze także zestaw materiałów edukacyjnych, które będą publikowane na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, na stronie parkiet.com oraz na kanale Parkiet TV w serwisie YouTube.

Zapraszamy do rywalizacji, zabawy i nauki!