Po negatywnej ocenie warunków wezwania ogłoszonego przez Metric Capital, zarząd kontrolowanego przez OFE dewelopera rozpoczął przegląd opcji strategicznych, by określić długoterminową ścieżkę rozwoju spółki alternatywną wobec przejęcia przez tego inwestora. Jak zaznaczyli menedżerowie Develii, przegląd opcji to efekt m.in. oczekiwań znaczących akcjonariuszy oraz ogólnego wzrostu aktywności na rynku deweloperskich fuzji i przejęć.

Do przeglądu zostanie zatrudniony zewnętrzny doradca. Opcje przewidują m.in. pozyskanie inwestorów lub innego niż Metric Capital partnera strategicznego.

Na razie Develia przedstawiła cele operacyjne na 2022 r. Firma chce wprowadzić do oferty 2450-2650 mieszkań i liczy na sprzedaż 2300-2450 wobec 1921 lokali w 2021 r. (przy czym plan zakładał sprzedaż 1750-1850 lokali). W tym roku deweloper ma też spieniężyć nieruchomości komercyjne: wrocławski wieżowiec Sky Tower i centrum handlowe Arkady Wrocławskie, a na przełomie lat 2022-2023 jeszcze warszawski biurowiec Wola Retro. Develia planuje też zawrzeć umowę budowy 600-800 mieszkań w ramach PRS (najem instytucjonalny).

Czasu na przedstawienie alternatyw jest mało, bo zapisy w wezwaniu ogłoszonym przez Metric Capital i dwóch polskich przedsiębiorców ruszyły 1 lutego i potrwają do 15 lutego. Oferowana cena to 3,34 zł za akcję, tyle co średni kurs z sześciu ostatnich miesięcy przed wezwaniem (średnia z trzech miesięcy wynosiła 3,11 zł, a kurs z dnia przed wezwaniem 3 zł). Bieżąca wycena to 3,45 zł.

Przed weekendem zarząd Develii ocenił, że zaoferowana cena nie odpowiada wartości godziwej. Menedżerowie wsparli się zamówionym w PwC raportem – oszacowanego przez doradcę zakresu wartości godziwej nie ujawniono.

Jak wynika z treści wezwania, dla Metric Capital zakup akcji ma być inwestycją długoterminową, intencją jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Develii. Utrzymany ma być dotychczasowy kierunek rozwoju, zapowiedziano też poszerzenie inwestycji w celu utworzenia platformy PRS. Metric zarządza bardzo zróżnicowanymi aktywami o wartości 2,9 mld euro, specjalizuje się w tzw. alternatywnych nieruchomościach - w Polsce kontroluje sieć samoobsługowych magazynów do przechowywania rzeczy (self-storage) Less Mess. Partnerami Metric Capital są Invest Line E i BEKaP FIZ. Ten pierwszy to należący do Jerzego Kowalskiego właściciel m.in. centrów handlowych Dekada oraz dewelopera mieszkaniowego Budlex. Ten drugi to fundusz meblarskiego magnata Bogdana Kaczmarka.