– Coraz więcej naszych czempionów skutecznie realizuje strategię szybkiego wzrostu poprzez przejęcia innych spółek - nie tylko lokalnych podmiotów, ale również firm z Europy Zachodniej czy na przykład Turcji – mówi Radzym Wójcik, counsel w praktyce fuzji i przejęć w Baker McKenzie w Warszawie. – Z drugiej jednak strony wciąż mała część globalnego kapitału trafia do CEE. Dlatego tak istotna jest umiejętność skutecznego pozyskiwania inwestorów z całego świata. Doświadczenia z transakcji, przy których pracuję, potwierdzają wnioski raportu: spółki technologiczne z regionu są coraz lepiej przygotowane do rozmów z międzynarodowymi funduszami. Pozyskują coraz więcej środków przy coraz wyższych wycenach. Wynika to również z tego, że rośnie liczba lokalnych firm, które potrafią działać globalnie – budując bazę klientów wykraczającą daleko poza CEE – podkreśla.

Firmy podbijają świat

Firmy z sektora e-commerce i SaaS (Software as a Service) dominują liczebnie i wartościowo w rankingu. Odpowiadają łącznie za 57 proc. całkowitej wartości 100 największych firm technologicznych. Przedsiębiorstw działających w modelu SaaS jest w tegorocznym rankingu aż 31. Firm z kategorii e-commerce i marketplace - 23. Pozostałe kategorie uwzględnione w rankingu to fintech, media i rozrywka oraz cyberbezpieczeństwo. Ta ostatnia kategoria, choć liczy zaledwie pięć firm, odnotowała w zeszłym roku największy wzrost wartości - o 94 proc. do 8,3 mld USD.

– Spółki cyfrowe z Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły ważny punkt zwrotny. Lokalne otoczenie biznesowe stało się zbyt małe, by najwięksi gracze mogli dalej rozwijać się wyłącznie na wewnętrznym rynku – mówi Wojciech Świercz, partner w Arthur D. Little w Polsce. – W obliczu wyczerpujących się lokalnych możliwości naturalnym krokiem staje się ekspansja międzynarodowa, pozwalająca na skalowanie działalności i dalszy rozwój biznesu.

Wśród 15 firm, które opuściły ranking, są spółki ElevenLabs i Grammarly. Obie kontynuują dynamiczny wzrost, ale po zmianie siedziby lub struktury własnościowej nie spełniają kryteriów rankingu Digital Poland dla spółek środkowoeuropejskich. Pozostałe firmy zmieniły właścicieli lub spadły z rankingu z powodu mniejszych wycen - dotyczy to w szczególności spółek giełdowych. Tylko trzy firmy dotknęły problemy związane z pogorszeniem kondycji finansowej.

Ranking Digital Champions CEE powstał po raz czwarty, wartość spółek została obliczona na podstawie aktualnych wycen na rynkach publicznych, benchmarków rynkowych, wskaźników EBITDA a także przychodów. Do grona czempionów zaliczone zostały firmy, których głównym źródłem zysku są produkty i usługi cyfrowe lub sprzedaż za pomocą cyfrowych kanałów dotarcia do klienta.