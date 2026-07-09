Z tego artykułu dowiesz się: Jak głęboki jest deficyt podaży platyny i dlaczego jej naziemne zapasy spadają do rekordowo niskich poziomów.

Które sektory gospodarki, od motoryzacji po sztuczną inteligencję, napędzają rosnący popyt na ten metal szlachetny.

Czym różni się rola platyny od złota w portfelu i dlaczego zyskuje ona na znaczeniu jako aktywo inwestycyjne.

Jakie czynniki mogą sprawić, że platyna stanie się jednym z najciekawszych aktywów w nadchodzących latach.

Po kilku latach wyraźnej dominacji złota inwestorzy ponownie zaczynają przyglądać się pozostałym metalom szlachetnym. Coraz częściej w analizach rynkowych pojawia się platyna, której fundamenty wyraźnie się poprawiają.

Reklama Reklama

Ceny platyny zaczęły rosnąc w kwietniu ub.r. Z okolic 1000 USD za uncję wystrzeliły do 2878,1 USD 26 stycznia tego roku, by spaść do nieco ponad 1600 USD 9 lipca. Tymczasem podczas gdy uwaga większości inwestorów skupia się na ostatnich korektach i zamieszaniu wokół cen złota, na rynku tego metalu dochodzi do bardzo ciekawych przetasowań.

Deficyt podaży platyny, a popyt inwestycyjny rośnie

Według najnowszych prognoz World Platinum Investment Council (WPIC), rynek ten może zakończyć czwarty kolejny rok z rzędu z głębokim deficytem podaży, szacowanym na kilkaset tysięcy uncji trojańskich (koz). W efekcie dostępne zapasy naziemne spadną do najniższych poziomów od 2018 roku, czyli od momentu rozpoczęcia publikacji tych danych przez WPIC. Jednocześnie prognozowany jest systematyczny wzrost popytu inwestycyjnego na sztabki i monety.

WPIC prognozuje, że całkowity popyt w 2026 r. będzie o 9 proc. (757 koz) niższy rok do roku i wyniesie 7674 koz, głównie ze względu na odwrócenie trendu zarówno w inwestycjach giełdowych, jak i w ETF-y, które mają odnotować odpływ netto po 100 koz, w przeciwieństwie do znacznych napływów odnotowanych w ubiegłym roku. Całkowita podaż wzrośnie o 2 proc. (+137 koz) rok do roku do 7377 koz dzięki wzrostowi recyklingu. Zapasy naziemne spadną do 1747 koz do końca 2026 r., zapewniając pokrycie globalnego popytu na mniej niż trzy miesiące.

– Fundamenty platyny pozostają atrakcyjne dla inwestorów. Rynek nadal jest niedostatecznie zaopatrzony i pomimo geopolitycznych przeciwności na Bliskim Wschodzie, popyt na platynę jest dobrze zabezpieczony. Nadchodzące przepisy dotyczące emisji spalin wspierają popyt w sektorze motoryzacyjnym, a ponowne skupienie się na regionalnym bezpieczeństwie energetycznym ożywia zainteresowanie technologiami wodorowymi, co przyspiesza popyt w dłuższej perspektywie. Obserwujemy również, że platyna odgrywa już kluczową rolę w wielu technologiach stanowiących podstawę wdrażania infrastruktury sztucznej inteligencji – od komunikacji optycznej po przechowywanie danych – komentuje Trevor Raymond, dyrektor generalny WPIC.

Platyna może stać się w tym roku interesującym aktywem

To nie oznacza, że platyna zastąpi złoto jako klasyczne aktywo ochronne. Jej charakter pozostaje inny – jest znacznie silniej powiązana z koniunkturą gospodarczą oraz sektorem przemysłowym. Właśnie dlatego coraz więcej zarządzających zaczyna postrzegać ją jako potencjalne uzupełnienie portfela, a nie bezpośredniego konkurenta dla złota. Z perspektywy rynku metali szlachetnych obserwujemy zmianę, której od lat nie było: po okresie skupienia uwagi wyłącznie na jednym metalu, rynek ponownie zaczyna analizować relację fizycznej podaży do popytu w całym sektorze.

– Jeżeli utrzyma się obecny deficyt podaży, a jednocześnie będzie rósł popyt inwestycyjny, platyna może stać się jednym z najbardziej interesujących aktywów drugiej połowy 2026 roku. W przeciwieństwie do złota, którego notowania są w dużym stopniu kształtowane przez politykę monetarną, realne stopy procentowe czy zakupy banków centralnych, na rynku platyny znacznie większe znaczenie mają dziś bezpośrednie relacje pomiędzy fizyczną podażą i popytem oraz perspektywy wykorzystania metalu w przemyśle. To nie oznacza, że platyna zastąpi złoto w portfelach inwestorów. Coraz więcej argumentów przemawia jednak za tym, aby analizować ją jako odrębny segment rynku metali szlachetnych, a nie wyłącznie przez pryzmat relacji cenowej do złota – zauważa Łukasz Wydra, analityk Cashify Gold.