Przed odblokowaniem Cieśniny Ormuz Donald Trump oczekuje rozwiązania kwestii programu nuklearnego Iranu, na co Teheran nie jest obecnie gotowy. Pojawiły się również doniesienia o możliwej gotowości do wznowienia działań militarnych, co można interpretować jako próbę zwiększenia presji negocjacyjnej.

Niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie ciąży ryzykownym aktywom. W czwartkowy poranek na Starym Kontynencie dominuje kolor czerwony, a w przypadku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy sytuacja pozostaje mieszana. Futures na S&P 500 utrzymują się poniżej 7200 pkt.

Opublikowane wczoraj po zamknięciu sesji wyniki amerykańskich gigantów technologicznych zostały generalnie dobrze odebrane. Największe pozytywne zaskoczenie miało miejsce w przypadku Alphabeta — zysk na akcję był niemal dwukrotnie wyższy od prognoz. Solidny wzrost przychodów odnotowała także Meta, jednak w tym przypadku rynek wyraża obawy dotyczące liczby użytkowników, co ograniczyło pozytywną reakcję kursu. Zarówno Microsoft, jak i Qualcomm również przebiły oczekiwania. Wśród największych spółek jedynie Amazon nieznacznie rozczarował wynikiem netto na akcję, choć całościowy raport został pozytywnie odebrany, a kurs spółki wzrósł w handlu posesyjnym o blisko 3%. Dziś po zamknięciu sesji inwestorzy poznają jeszcze wyniki Apple.

Fed, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił wczoraj stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jerome Powell zapowiedział jednak, że pozostanie w Radzie Gubernatorów po zakończeniu kadencji jako przewodniczący. Rynek z niepokojem przyjął rosnące podziały wewnątrz banku centralnego — aż czterech członków Komitetu zgłosiło sprzeciw wobec decyzji. Jeden z nich opowiadał się za obniżką stóp, natomiast trzech sprzeciwiło się zapisowi w komunikacie sugerującemu możliwość przyszłych cięć. Taki układ głosów (8–4) ma jastrzębi wydźwięk i był pierwszym przypadkiem tak dużej skali sprzeciwu od października 1992 roku. Coraz wyraźniej ujawniają się podziały wśród decydentów w kontekście dalszej ścieżki polityki monetarnej, szczególnie w obliczu rosnącej niepewności wywołanej konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Dziś kontynuacja kluczowych posiedzeń banków centralnych. Zarówno w przypadku Banku Anglii, jak i Europejskiego Banku Centralnego oczekiwane jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jednak rynek zakłada możliwość ich podwyżek w dalszej części roku. Kluczowy będzie przekaz bankierów centralnych, który zdecyduje o dalszym kształtowaniu się oczekiwań rynkowych.