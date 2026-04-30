Rafał Sadoch, Zespół mForex, Biuro maklerskie mBanku S.A.
Przed odblokowaniem Cieśniny Ormuz Donald Trump oczekuje rozwiązania kwestii programu nuklearnego Iranu, na co Teheran nie jest obecnie gotowy. Pojawiły się również doniesienia o możliwej gotowości do wznowienia działań militarnych, co można interpretować jako próbę zwiększenia presji negocjacyjnej.
Niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie ciąży ryzykownym aktywom. W czwartkowy poranek na Starym Kontynencie dominuje kolor czerwony, a w przypadku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy sytuacja pozostaje mieszana. Futures na S&P 500 utrzymują się poniżej 7200 pkt.
Opublikowane wczoraj po zamknięciu sesji wyniki amerykańskich gigantów technologicznych zostały generalnie dobrze odebrane. Największe pozytywne zaskoczenie miało miejsce w przypadku Alphabeta — zysk na akcję był niemal dwukrotnie wyższy od prognoz. Solidny wzrost przychodów odnotowała także Meta, jednak w tym przypadku rynek wyraża obawy dotyczące liczby użytkowników, co ograniczyło pozytywną reakcję kursu. Zarówno Microsoft, jak i Qualcomm również przebiły oczekiwania. Wśród największych spółek jedynie Amazon nieznacznie rozczarował wynikiem netto na akcję, choć całościowy raport został pozytywnie odebrany, a kurs spółki wzrósł w handlu posesyjnym o blisko 3%. Dziś po zamknięciu sesji inwestorzy poznają jeszcze wyniki Apple.
Fed, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił wczoraj stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jerome Powell zapowiedział jednak, że pozostanie w Radzie Gubernatorów po zakończeniu kadencji jako przewodniczący. Rynek z niepokojem przyjął rosnące podziały wewnątrz banku centralnego — aż czterech członków Komitetu zgłosiło sprzeciw wobec decyzji. Jeden z nich opowiadał się za obniżką stóp, natomiast trzech sprzeciwiło się zapisowi w komunikacie sugerującemu możliwość przyszłych cięć. Taki układ głosów (8–4) ma jastrzębi wydźwięk i był pierwszym przypadkiem tak dużej skali sprzeciwu od października 1992 roku. Coraz wyraźniej ujawniają się podziały wśród decydentów w kontekście dalszej ścieżki polityki monetarnej, szczególnie w obliczu rosnącej niepewności wywołanej konfliktem na Bliskim Wschodzie.
Dziś kontynuacja kluczowych posiedzeń banków centralnych. Zarówno w przypadku Banku Anglii, jak i Europejskiego Banku Centralnego oczekiwane jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jednak rynek zakłada możliwość ich podwyżek w dalszej części roku. Kluczowy będzie przekaz bankierów centralnych, który zdecyduje o dalszym kształtowaniu się oczekiwań rynkowych.
WTI.f; D1
