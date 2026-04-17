Stany Zjednoczone przodują wśród rynków rozwiniętych, z oczekiwanym wzrostem na poziomie 13 proc. rok do roku, wspieranym przez sektor technologiczny i finansowy. Europa pozostaje w tyle z wynikiem około 6 proc., z ryzykiem spadku wynikającym z wysokich kosztów energii, słabszego popytu i presji na marże – piszą analitycy UniCredit. Oczekuje się, że Japonia wzrośnie o około 9 proc., podczas gdy rynki wschodzące wyróżniają się wzrostem na poziomie 14 proc., napędzanym głównie przez azjatyckie firmy technologiczne i latynoamerykańskie firmy surowcowe.

Sezon wyników pod wpływem wojny na Bliskim Wschodzie

W tym tygodniu w USA rozpoczął się sezon publikacji wyników finansowych za I kw. 2026 r., a akcje spółek finansowych odnotowały znaczne wzrosty zysków, przewyższające oczekiwania. – Zwiększona zmienność w różnych klasach aktywów zwiększyła potrzebę ponownej oceny portfeli przez inwestorów i zabezpieczenia się przed spadkami, co zazwyczaj sprzyja wzrostowi przychodów z obrotu w dużych bankach. Wyników banków z pewnością nie można ekstrapolować na inne sektory, ponieważ większość branż, a zwłaszcza przemysł wytwórczy, odczuwa presję związaną z wyższymi kosztami energii. Głównym wyjątkiem jest sektor energetyczny, który naturalnie korzysta na tym rozwoju sytuacji – oceniają specjaliści.

W rezultacie, według UniCredit, trwający sezon publikacji wyników za I kw. 2026 r. prawdopodobnie skupi się na tym, w jakim stopniu szok cenowy związany z energią i zmniejszona podaż produktów rafineryjnych i innych surowców przez Cieśninę Ormuz – takich jak hel, mocznik i paliwo lotnicze, których około 20-30 proc. światowego handlu odbywa się przez cieśninę – jest przenoszony wzdłuż łańcucha wartości. Uwaga inwestorów będzie w szczególności skupiona na zmianach marż i kosztów produkcji, a także na komentarzach spółek dotyczących ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w przypadku spółek przyjmujących ceny z niższego segmentu łańcucha wartości, takich jak akcje spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych o niższym poziomie konsumpcji. Zmiany w zyskach będą szczególnie uważnie obserwowane w przypadku spółek europejskich z ekspozycją na Azję i rynki wschodzące, biorąc pod uwagę wpływ bliskiego zamknięcia Cieśniny Ormuz na te gospodarki i łańcuchy dostaw. Około 30 proc. sprzedaży spółek z indeksu STOXX Europe 600 jest generowane w regionach CEEMEA i APAC.

Amerykański sektor IT motorem wzrostu wyników

W Stanach Zjednoczonych najsilniejszy wzrost zysków, wynoszący około 24 proc., prognozowany jest w sektorze technologii informatycznych, następnie w sektorze finansowym (około 19 proc.) oraz w sektorze przemysłowym/materiałowym (około 10-15 proc.). – Sam sektor IT odpowiada za około połowę całkowitego wzrostu zysku na akcję (EPS), w dużej mierze napędzanego cyklami inwestycyjnymi związanymi z AI. Z wyłączeniem technologii, wzrost zysków S&P 500 w pierwszym kwartale spadłby do około 5 proc. – wyliczają analitycy UniCredit. Z kolei w Europie wzrost zysków jest głównie domeną sektora finansowego. Sektor finansowy stanowi około 21 proc. indeksu STOXX Europe 600, podczas gdy sektor technologiczny stanowi zaledwie 6 proc. Sektory cykliczne wykazują pozytywny impet, ale pozostaje on niestabilny. Sektor przemysłowy i surowcowy odnotowują jedynie umiarkowany wzrost, a marże są ograniczone przez wysokie ceny energii i słabszy globalny popyt.

Dynamika zysków została utrzymana przez sektory związane z surowcami. Pomimo napięć geopolitycznych i znacznej zmienności cen, od początku roku analitycy podnieśli swoje oczekiwania dotyczące zysków indeksu STOXX Europe 600 na 2026 rok o 1,4 proc., a indeksu S&P 500 o 3 proc. W obu regionach wynika to niemal wyłącznie z akcji spółek energetycznych i technologicznych, dla których oczekiwania dotyczące zysków na 2026 rok zostały podniesione w Europie odpowiednio o 19,7 proc. i 3,0 proc. (w USA o 6,6 proc. i 8,1 proc.) w odpowiedzi na silny popyt inwestycyjny (technologia) i rosnące koszty energii (sektor energetyczny). W Europie największe negatywne rewizje zysku na akcję w 2026 r. od początku roku odnotowano w sektorach dóbr konsumpcyjnych uznaniowych (-9,1 proc.), opieki zdrowotnej (-6,2 proc.) i przemysłu (-4,5 proc.), podczas gdy w USA negatywne rewizje odnotowano jedynie w dwóch sektorach: opieki zdrowotnej (-2,5 proc.) i dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby (-1,5 proc.).

Ceny energii odbiją się bardziej na wynikach II kwartału

– Uważamy, że wzrost zysków oczekiwany w pierwszym kwartale 2026 roku stanowi realistyczny obraz fundamentalnych czynników. Jednak negatywny wpływ wysokich cen energii na rentowność przedsiębiorstw prawdopodobnie stanie się bardziej widoczny w drugim kwartale, szczególnie w Europie i na rynkach wschodzących – podkreślają specjaliści włoskiego banku.

W Europie konsensus wzrostu zysków na 2026 rok wynosi obecnie 13 proc., ale spodziewamy się, że będzie on słabszy w miarę upływu sezonu sprawozdawczego, zbliżając się do naszej prognozy na poziomie 7-8 proc. Pogląd ten potwierdzają zrewidowane prognozy naszych ekonomistów dotyczące wzrostu PKB w strefie euro, obecnie prognozowane na 0,8 proc. w 2026 roku w porównaniu z 1 proc. przed wojną. Ponadto obecne wskaźniki aktywności, takie jak PMI, wskazują na spowolnienie wzrostu zysków indeksu STOXX Europe 600.

Z kolei Stany Zjednoczone prawdopodobnie odnotują znacznie mniejszy spadek zysków. Nadal spodziewamy się kolejnego silnego wzrostu zysków w nadchodzącym kwartale, napędzanego silną ekspozycją na sektory technologiczny i finansowy. Prognozuje się, że wzrost PKB USA utrzyma się na zasadniczo stabilnym poziomie 2,3 proc., w porównaniu z naszą przedwojenną prognozą na poziomie 2,4 proc., co wspiera bardziej stabilne perspektywy zysków w porównaniu z innymi regionami.

Ogólnie rzecz biorąc, podtrzymujemy konstruktywne podejście do możliwych do osiągnięcia poziomów indeksów w tym roku. – Oczekujemy, że indeks Euro STOXX 50 osiągnie poziom 6400 punktów indeksowych, a indeks S&P 500 – 7500 punktów indeksowych na koniec roku. Jeśli zamknięcie Cieśniny Ormuz okaże się krótkotrwałe, nasze cele indeksowe niosą ze sobą pozytywne ryzyko wzrostu – podsumowują analitycy UniCredit.