PMI Niemiec w górę

Wskaźnik PMI composite – łączący wyniki PMI dla przemysłu i usług – wzrósł do 50,4 z 48,5 w maju, sygnalizując powrót do obszaru ekspansji. Produkcja przemysłowa – kluczowy sektor Niemiec – odnotowała wzrost wskaźnika PMI do 49, najwyższego poziomu od 2022 r. Choć nadal jest poniżej długoterminowej średniej 51,6, jest to zauważalna poprawa.

Sektor wydaje się silnie korzystać ze spadających stóp procentowych, co może pomóc wyjaśnić, dlaczego Niemcy obecnie radzą sobie lepiej niż reszta strefy euro. Tu bowiem PMI composite pozostał niezmieniony w stosunku do poprzedniego miesiąca na poziomie 50,2, nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 50,5. Wynik odzwierciedlał szósty z rzędu miesiąc powyżej progu ekspansywnego, ale nadal wskazywał na stłumione tempo wzrostu. Wskaźnik aktywności w sektorze usług wskazywał na stagnację (50 w porównaniu z 49,7 w maju), podczas gdy wskaźnik dla sektora produkcyjnego odzwierciedlał niezmienione tempo stagnacji (na poziomie 49,4). Spodziewano się wzrostu tego wskaźnika do 49,8.