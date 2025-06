Na początku tego roku Bank Anglii powiedział, że spodziewa się wzrostu inflacji do 3,7 proc. w trzecim kwartale, zanim zacznie spadać w przyszłym roku. Niemniej jednak nadal nie zna wyniku globalnej polityki taryfowej prezydenta USA Donalda Trumpa, a wraz z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie presja inflacyjna może wzrosnąć.

Te naciski, w połączeniu z marnym wzrostem gospodarczym w Wielkiej Brytanii po 0,3-proc. recesji gospodarczej w kwietniu, stawiają bank centralny w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o to, czy – i kiedy – obniżyć stopy procentowe.

– Bank w zeszłym miesiącu podzielił się 5 [członków MPC] do 4 w sprawie decyzji o niewielkim obniżeniu stóp procentowych, a większość wyraźnie widziała spowolnienie gospodarki i groźbę jeszcze większego spowolnienia, jeśli taryfy i inna polityka USA przedostaną się do gospodarki, więc to jest powód do zmartwień – powiedział w środę CNBC John Gieve, były zastępca gubernatora Banku Anglii.

– Pytanie brzmiało: „Czy powinniśmy obniżyć teraz, czy poczekać trochę?” Tak na to [wtedy] patrzyli – dodał.

– Konflikt na Bliskim Wschodzie jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Po pierwsze, może mieć wpływ na ceny ropy naftowej, co może jeszcze bardziej podnieść inflację... a po drugie, może zakłócić gospodarkę światową i handel, co znowu będzie presją spadkową na nasz wzrost, więc właśnie w tym miejscu znajduje się teraz bank – powiedział w wywiadzie dla „Squawk Box Europe” stacji CNBC.