Rynki nie spodziewały się żadnych ruchów ze strony banku centralnego, i tak się stało: Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC – Federal Open Market Committee) utrzymał swój główny cel stopy pożyczkowej w przedziale 4,25 proc.–4,5 proc., na którym jest od grudnia.

Wraz z decyzją w sprawie stóp, komitet wskazał, za pośrednictwem uważnie obserwowanego „wykresu punktowego”, że dwie obniżki do końca 2025 r. są nadal na stole. Jednak odciął jedną obniżkę zarówno na 2026, jak i 2027 r., co oznacza, że ​​oczekiwane przyszłe obniżki stóp wyniosą cztery, czyli pełny punkt procentowy.

Wykres wskazał na utrzymującą się niepewność urzędników Fed co do przyszłości stóp. Każda kropka reprezentuje oczekiwania jednego urzędnika co do stóp. Na matrycy wystąpiło duże rozproszenie, a perspektywa wskazywała na stopę funduszy federalnych na poziomie około 3,4 proc. w 2027 r.

Siedmiu z 19 uczestników wskazało, że nie chcą żadnych obniżek w tym roku, w porównaniu z czterema w marcu. Jednak komitet jednogłośnie zatwierdził oświadczenie.