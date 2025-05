Ekspansja CATL na Europę zbiegła się z globalnymi planami wiodących chińskich producentów pojazdów elektrycznych, takich jak BYD. Muszą się one jednak mierzyć z problemami ze strony USA i Unii Europejskiej, która nałożyła karne cła na pojazdy elektryczne produkowane w Chinach. CATL znalazł się na celowniku handlu między USA a Chinami na początku tego roku, gdy Pentagon w styczniu umieścił firmę na liście obserwacyjnej z powodu podejrzeń o powiązania z chińskim wojskiem. CATL oczywiście odrzuca te zarzuty.

W marcu CATL odnotował 9,7 proc. spadek rocznych przychodów w 2024 roku, co wynikało z intensywnej konkurencji na chińskim rynku pojazdów elektrycznych, która wywierała presję na największego na świecie producenta akumulatorów. Mimo to zysk netto firmy wzrósł o 15 proc. rok do roku. Popyt na pojazdy elektryczne w Chinach, kluczowym rynku dla CATL, nabrał tempa w zeszłym roku dzięki kombinacji subsydiów i zachęt dla konsumentów. Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Chinach wzrosła do 11 milionów w 2024 roku i była o 40 proc. większa w porównaniu z poprzednim rokiem, jak mówią dane brytyjskiej firmy badawczej Rho Motion.

- Jesteśmy wielkimi zwolennikami i inwestorami w CATL w naszej globalnej strategii pojazdów elektrycznych. To po prostu fenomenalna firma, moim zdaniem „obowiązkowa” dla inwestorów w tej branży, obok BYD – uważa Brendan Ahern, dyrektor inwestycyjny w KraneShares.