Utrata ratingu wywołała umiarkowany wstrząs

Moody’s to ostatnia agencja z „wielkiej trójki”, która pozbawiła USA najwyższego ratingu. W 2011 r. jako pierwsza zrobiła to agencja S&P, a w 2023 r. rating obciął Fitch.

Czytaj więcej Rynki Analitycy: Wyniki wyborów zwiększają niepewność na krajowej giełdzie Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich zostały negatywnie przyjęte przez inwestorów. Zdaniem analityków druga tura będzie miała kluczowe znacznie dla postrzegania krajowego rynku akcji przez inwestorów.

Dzwonek alarmowy

Analitycy wskazują, że cięcie ratingu USA może skłonić część inwestorów do sprzedawania amerykańskich aktywów i do zwiększenia zaangażowania na innych rynkach.

– Chociaż nie sądzimy, że w tym tygodniu nastąpi masowy odpływ kapitału z aktywów amerykańskich, to możemy częściej słyszeć o dywersyfikacji z dala od aktywów amerykańskich. Jeśli zobaczymy odpływ z obligacji skarbowych USA i wzrosty obligacji w innych regionach, wtedy globalne akcje poza USA mogą odnotować ożywienie – ocenia Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

– Ogólnie rzecz biorąc, postrzegamy tę ostatnią decyzję o ratingu jako ryzyko „związane z nagłówkami”, a nie fundamentalną zmianę dla rynków. Spodziewalibyśmy się również, że Rezerwa Federalna zareaguje, gdyby doszło do niekontrolowanego lub niezrównoważonego wzrostu rentowności obligacji. Chociaż obniżenie ratingu może osłabić część niedawnego impetu związanego z „dobrymi wiadomościami”, nie oczekujemy, że będzie to miało znaczący bezpośredni wpływ na rynki finansowe – prognozuje Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS Global Wealth Management.

Prezydent USA Donald Trump dąży do tego, by Kongres przedłużył zakres obowiązywania cięć podatków uchwalonych w 2017 r. W zeszłym tygodniu projekt ustawy podatkowej nie przeszedł jednak ważnej procedury w Kongresie, do czego przyczynił się opór części bardziej konserwatywnych fiskalnie republikanów. Administracja prezydencka wciąż będzie próbowała doprowadzić do przedłużenia ulg podatkowych, choć według Moody’s mogą się one przyczynić do wzrostu długu publicznego z 98 proc. PKB w 2024 r. do 134 proc. PKB w 2035 r.