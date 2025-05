Kwietniowy wzrost chińskiego eksportu był dużo większy niż mówiły prognozy. Wcześniej analitycy ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się średnio jego zwyżki tylko o 1,9 proc. Import spadł tylko o 0,2 proc., choć oczekiwano spadku o 5,9 proc.

Dostawy towarów z Chin do USA spadły w kwietniu o ponad 21 proc. rok do roku, podczas gdy import zmniejszył się o blisko 14 proc. - mówią natomiast wyliczenia telewizji CNBC oparte na oficjalnych danych celnych. W marcu eksport do USA wzrósł o 9,1 proc., ponieważ eksporterzy spieszyli się z realizacją zamówień przed spodziewanymi podwyżkami ceł. W pierwszych czterech miesiącach tego roku eksport Chin do USA spadł o 2,5 proc., a import zmniejszył się o 4,7 proc.

Prezydent USA Donald Trump nałożył karne cła w wysokości 145 proc. na import z Chin, co skłoniło Pekin do odwetu w postaci ceł w wysokości 125 proc. na import z USA. Jak dotąd obie strony starały się złagodzić gospodarcze skutki wysokich ceł, udzielając zwolnień na niektóre kluczowe produkty.

- Liczba kontenerowców docierających z Chin do USA znacznie spadła pod koniec kwietnia - wskazuje Raymond Yeung, główny ekonomista ds. Chin w ANZ Banku.