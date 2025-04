Trump apeluje o obniżki stóp, szef Fed woli poczekać

- Stoimy w obliczu wysoce niepewnych perspektyw z podwyższonym ryzykiem zarówno wyższego bezrobocia, jak i wyższej inflacji - powiedział szef Fed na konferencji w Arlington. Poinformował, że gospodarka amerykańska wygląda obecnie na silną, podkreślił jednak zagrożenie, jakie stanowią cła dla gospodarki i wskazał, że bank centralny będzie koncentrował się na utrzymaniu inflacji w ryzach.

Reklama

- Naszym obowiązkiem jest utrzymanie długoterminowych oczekiwań inflacyjnych dobrze zakotwiczonych i upewnienie się, że jednorazowy wzrost poziomu cen nie stanie się ciągłym problemem" - powiedział Powell. Zapewnił, że jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, jaka będzie odpowiednia ścieżka polityki pieniężnej.

Powell zauważył, że ogłoszone cła były „znacznie większe niż oczekiwano”, "to samo prawdopodobnie będzie dotyczyć skutków gospodarczych" - dodał.

Czytaj więcej Wojna celna Trumpa Nasdaq Composite wszedł oficjalnie w bessę Piątkowa sesja przyniosła dalszą, paniczną wyprzedaż na światowych giełdach. Indeks Nasdaq Composite zaczął rynek niedźwiedzia. Bardzo mocno traciła też ropa naftowa.

"Obniż stopy procentowe Jerome"

Donald Trump uważa, że to „idealny moment”, aby FED obniżył stopy procentowe, gdy rynki gwałtownie spadają. Prezydent USA broniąc swojej polityki taryfowej zaapelował we wpisie na platformie Truth Social: „To byłby idealny moment dla prezesa Fed Jerome'a Powella na obniżenie stóp procentowych. Zawsze jest „spóźniony”, ale teraz może szybko zmienić swój wizerunek". Ceny energii spadły, stopy procentowe spadły, inflacja spadła, nawet ceny jaj spadły o 69%, a liczba miejsc pracy wzrosła, a wszystko to w ciągu dwóch miesięcy – WIELKIE ZWYCIĘSTWO dla Ameryki. OBNIŻ STOPY PROCENTOWE, JEROME, I PRZESTAŃ BAWIĆ SIĘ W POLITYKĘ!" - napisał na platformie Truth Social Trump.