Raport o zatrudnieniu w marcu pokazał, że gospodarka USA nadal dodawała miejsca pracy w szybkim tempie w zeszłym miesiącu, podczas gdy stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła.

Dane z Biura Statystyki Pracy opublikowane w piątek wykazały, że w marcu utworzono 228 000 nowych miejsc pracy, więcej niż 140 000 oczekiwanych przez ekonomistów, 117 000 odnotowanych w lutym i 158 000 średniego miesięcznego wzrostu odnotowanego w ciągu ostatniego roku.

Stopa bezrobocia wzrosła do 4,2 proc. z 4,1 proc. odnotowanych w poprzednim miesiącu. Miesięczny wzrost zatrudnienia w lutym został skorygowany w dół z poprzedniego odczytu na poziomie 151 000.

Poprzednie wskaźniki pokazywały, że rynek pracy się utrzymuje, ale zmiany taryfowe zwiększają prawdopodobieństwo, że firmy wstrzymają się z zatrudnianiem, ponieważ oceniają, jak będzie wyglądać nowy krajobraz handlowy.

Liczby z marca wskazywały jednak na wciąż silny rynek pracy, chociaż dane ze stycznia i lutego uległy znacznym korektom w dół. Oprócz cięcia o 34 000 w stosunku do początkowego wyniku z lutego, wzrost w styczniu wynosi obecnie zaledwie 111 000, co stanowi spadek o 14 000 w stosunku do poprzedniego szacunku.