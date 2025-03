„Niepewność jest niezwykle wysoka” — powiedział Powell o perspektywach gospodarczych USA.

Jego koledzy od tamtej pory wypowiadali się według tego samego scenariusza. Prezes nowojorskiego Fed John Williams użył tego słowa 12 razy w zeszły piątek podczas przemówienia zatytułowanego „Pewne niepewności”n – podkreśla Jennifer Schonberger na łamach yahoo!finance.

W tym tygodniu gubernator Fed Adriana Kugler wspomniała o „podwyższonym poziomie niepewności”, podczas gdy prezes Fed w St. Louis Alberto Musalem ostrzegł przed „znaczną niepewnością” w określaniu wpływu taryf prezydenta Trumpa na inflację.

Niepewność w projekcjach ekonomicznych Fed

Pewność tej powszechnej niepewności decydentów banków centralnych była również w pełni widoczna w kwartalnym Podsumowaniu Projekcji Ekonomicznych Fed opublikowanym w zeszłą środę — nawet gdy urzędnicy utrzymywali wcześniejszą prognozę dwóch obniżek stóp procentowych w pewnym momencie w tym roku.

To, co urzędnicy Fed zmienili w tych prognozach, to ich perspektywa inflacji (wyższa) i wzrostu gospodarczego (niższa), a Powell powiedział reporterom, że głównym powodem tej zmiany była niepewność wynikająca z planów Trumpa dotyczących agresywnej serii nowych taryf.