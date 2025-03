Czy audyt złota z Fort Knox może przynieść dużą niespodziankę?

„Byłoby wspaniale, gdyby @elonmusk mógł zerknąć do Fortu Knox, by upewnić się, czy 4580 ton amerykańskiego złota wciąż tam jest. Ostatnim razem ktoś na nie patrzył ponad 50 lat temu, w 1974 r.” – takiego tweeta zamieszczono 15 lutego 2025 r. na profilu popularnego serwisu Zerohedge. Szybko zainteresował się nim Musk, odpowiadając: „Oczywiście, a nie jest to sprawdzane przynajmniej raz do roku?”. „Nie. Zróbmy to” – włączył się do dyskusji republikański senator Rand Paul, znany z libertariańskich poglądów. Kilka dni później, podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, odniósł się do tej sprawy prezydent USA Donald Trump. – Wybierzemy się do Fort Knox, by sprawdzić, czy złoto wciąż tam jest. Jeśli złota nie będzie, będziemy bardzo rozczarowani – powiedział Trump.

Skąd jednak przekonanie, że złota może tam nie być? No cóż, od lat krążą teorie spiskowe mówiące, że amerykańskie zasoby kruszcu w Fort Knox zostały rozkradzione i prawdopodobnie zastąpione sztabkami wolframu pomalowanymi na złoty kolor. Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, podczas wywiadu dla Bloomberg TV próbował obrócić sprawę w żart. – Całe złoto tam jest i każdy senator będzie tam mile widziany, by je zobaczyć na miejscu – stwierdził. W jego słowa nie uwierzył jednak republikański senator Mike Lee. Bo sam próbował wcześniej uzyskać zgodę na obejrzenie rezerw złota w Fort Knox. W swoim tweecie napisał, że za każdym razem odmawiano mu wejścia na teren fortu, gdyż jest on bazą wojskową. Lee przypominał wówczas, że jako senator wielokrotnie odwiedzał różne bazy wojskowe. W Fort Knox opowiedziano mu: „I tak nie możesz wejść, bo po prostu nie możesz”. Czy coś (lub raczej brak czegoś) jest więc ukrywane w Fort Knox, czy tylko wojskowi biurokraci robią ustawodawcom problemy z czystej złośliwości?

Pieczęć w skarbcu

W rękach Departamentu Skarbu USA znajdują się rezerwy złota wynoszące 8133,5 tony. 418 ton z tego zasobu jest przechowywanych przez nowojorski oddział Rezerwy Federalnej, a pozostała część przez państwową mennicę, z czego 4583 tony złożono w Fort Knox, 1364 tony w skarbcu w Denver, a 1682 tony w West Point. Spośród tych miejsc jedynie Fort Knox przyciąga teorie spiskowe, być może dlatego, że jest najbardziej obecny w popkulturze. Plan kradzieży złota z tego skarbca był ważną częścią choćby scenariusza „Goldfingera”, czyli nakręconego w 1964 r. trzeciego z serii filmów o Jamesie Bondzie.

W 1974 r. w jednym z nowojorskich czasopism ukazał się artykuł mówiący o tym, że rodzina Rockefellerów namówiła Departament Skarbu do cichej wyprzedaży, po zaniżonych cenach, rezerw złota z Fort Knox. Źródło tej historii – Louise Auchincloss Boyer, długoletnia sekretarka Nelsona Rockefellera – miała wypaść z okna i zginąć trzy dni po publikacji tej historii. Teoria spiskowa zaczęła zdobywać popularność, więc Departament Skarbu postanowił uspokoić opinię publiczną. 23 września 1974 r. zaprosił dziennikarzy do Fort Knox i pokazał im jeden z 15 skarbców. Był on zapełniony sztabkami złota. Nie sprawdzono wówczas numerów seryjnych tych sztabek, nie zbadano próby tego złota i nie otwarto pozostałych 15 skarbców. Zdołano za to uspokoić znaczną część opinii publicznej. Sprawą audytu złota z Fort Knox pasjonowali się w nadchodzących dekadach jedynie maniacy teorii spiskowych.